Ушёл из жизни диссидент из Донбасса - Герой Украины Иван Дзюба

Сегодня ночью Украина потеряла не только своих защитников на передовой, где погибли два украинских воина, но и одного из самых последовательных борцов за свободу нашей страны.

Во вторник, 22 февраля, во сне скончался литературовед, диссидент, Герой Украины Иван Дзюба. Об этом сообщил литературовед, политический и общественный деятель Николай Жулинский.

«Сегодня утром во сне на 91 году жизни ушел за пределы этого земного мира уникальный человек Иван Дзюба. Одно имя уже много говорит. Много – потому что это один из лидеров национального, духовного возрождения второй половины ХХ и начала ХХІ века. Прежде всего, Иван Дзюба – это интеллектуальный проводник и представитель украинского «шестидесятничества». И я сегодня не могу не вспомнить слова Лины Костенко, которая сказала, что Иван Дзюба – это человек, который всегда имел мужество говорить правду», – отметил Жулинский.

По его словам, Дзюба, несмотря на проблемы со здоровьем, продолжал работать и следить за литературным процессом и общественно-политической жизнью в Украине.

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Иван Дзюба родился 26 июля 1931 года в селе Николаевка Донецкой области. В 1973 году Дзюба был приговорен к пяти годам заключения и пяти годам ссылки за свой труд «Интернационализм или русификация». Впоследствии был помилован.

С ноября 1992 года по август 1994 года Дзюба занимал должность министра культуры Украины. Также он был главой Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Иван Дзюба является автором десятков публикаций и книг, в частности, о Тарасе Шевченко, исследованиях о культуре и политике. Среди последних работ – книга «Черный романтик: Сергей Жадан».

Источник: ZN.UA

Радио Свобода