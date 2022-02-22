Президент Зеленский обратился к украинцам после признания Путиным "ДНР" и "ЛНР"

После нескольких часов заседания СНБО президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к украинцам в связи с признанием Владимиром Путиным "независимости ЛНР и ДНР".

В частности, он отметил, что провел телефонные разговоры с президентом США До Байденом, премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, президентом Турции Реджепом Эрдоганом, официальными лицами в ЕС. Выработан план дальнейших действий. Джо Байден уже подписал санкции против "ДНР" и "ЛНР".

Владимир Зеленский заявил, что Украина инициирует экстренный саммит Нормандской четверки, отметил, что потребовал провести заседание Совета безопасности ООН (заседание назначено на 4 утра по Киевскому времени - ред.).

Кроме того, президент отметил, что признание оккупированных районов Донбасса "независимыми" означает односторонний выход России из Минских соглашений, хотя международно признанные границы Украины остаются теми же, что и были.

Мы не поддаемся на провокации, наши границы надежно защищены. Мы на своей земле, мы никого и ничего не боимся и никому ничего не отдадим. Мы не будем скрывать от вас правду, но сейчас нет причин для хаотических действий, - сказал Зеленский.

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