Путин заявил о признании "независимости ЛНР И ДНР" и перешёл к прямым угрозам

Президент России Путин после продолжительной речи на заседании Совбеза сказал, что подпишет указ о признании "независимости" "ЛНР" И "ДНР". Такое решение российского президента не просто увеличивает напряжённость между Россией и Украиной, но и ставит страны полностью перед лицом большой войны - этому нужно смотреть в глаза.

Ранее главари "ЛДНР" Пасечник и Пушилин обратились к Путину с просьбой признать "независимость республик"... в рамках Луганской и Донецкой областей, подчеркнув этим, что претендуют не только на фактически оккупированную территорию, но и ту, которая находится прод контролем Украины.

Таким образом Путин фактически заявил о войне с Украиной. Более того, в своей речи он произнёс немало угроз а адрес нашей страны.

"Мы покажем им настоящую декоммунизацию", - издевательски произнёс он.

Понимает ли российский народ, что его сделали заложником воинственных амбиций потерявшего представление о соблюдении международного права зарвавшегосся правителя? И что в случае захода на нашу территорию действующей армии - "по просьбе трудящихся ЛДНР" - в Россию начнут приезжать гробы их детей и отцов? Видимо, нет, раз позволили себе отказаться от добрососедских отношений, не выразив ни единого протеста, то есть, на самом деле поддержав людоедские устремления своего диктатора.

Таким образом, своим заявлением Путин обозначил выход России из Минских соглашений.

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