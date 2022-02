Сбудется ли мечта Путина увидеть "Украину в огне"?

Украина сейчас живёт в страшном напряжении. При этом внешне ничего вроде бы не заметно: всё так же работают магазины и банки, театры и увеселительные заведения – им не мешает даже ковид. Нет никакого видимого повода для паники, да, собственно, люди и не паникуют, предпочитая обсуждать все угрозы в узком кругу и соцсетях.

Не паникуют и возлагают надежду на наших стойких воинов, которые сейчас должны выстоять на протяжении всей границы с Россией, Беларусью и оккупированными территориями - именно там сгруппированы российские войска вкупе с боевиками преступных группировок «ДНР» и «ЛНР, которые, по факту, также являются российскими оккупантами, поскольку имеют паспорта страны-агрессора.

Россия всеми силами нагнетает обстановку, пытаясь угрозами, бряцанием оружием, провокациями и искусственно созданными опасными ситуациями в городах, которые находятся под оккупацией, вызвать ненависть к Украине, заставить людей там жить в ожидании ужаса. В частности, такое происходит в Донецке и Луганске, где всеми силами пытаются создать впечатление постоянно проникающих на территорию города «украинских ДРГ» якобы с целью подрыва зданий и уничтожения населения. Люди, живущие восемь лет в непрестанном нервном шоке, с готовностью верят всем нелепым слухам, тем более что «подтверждения»-то есть: подрыв пустых автомобилей, заброшенных домов и всевозможные «визитки Яроша», оставленные там и сям.

Да, «визитки Яроша» вновь стали актуальны. Когда стало совершенно очевидно, что Украина не собирается силой отбирать оккупированные территории, на сцену вынесли давно забытые «визитки». Оказывается, это «Правый сектор» вместе с ВСУ решил провести широкомасштабное наступление на Донецк и Луганск. Затуманенные мозги донбасских обывателей, уже отученные за эти годы думать и анализировать, сразу же восприняли эту информацию как достоверную. И никто не задумался о том, по какой же причине «ПС» дожидался, пока на границах с Украиной Россия соберёт несметное количество живой силы и техники, и только потом принялся за активные действия. Не проще ли было это сделать, когда войска находились в относительной удалённости от линии фронта? Но думать некогда – взрывы-то в городах раздаются, и беженцы выезжают в страхе за свою жизнь. Многих просто принудительно организованно вывозят. По свидетельству донецких бюджетников, их просто обязывают это сделать. А после создания картинки для российского телевидения где-нибудь в Успенке, на границе с Россией, их, правда, не всех, а кому повезёт, возвращают домой. Мужчин за пределы квазиреспублик не пускают: готовят под пушечное мясо. Людей марионеточным властям оккупированных территорий не жаль – они расходники, которые можно просто списать.

А ведь бояться им надо совсем не мифических «украинских ДРГ», а тех, кто нагнетает внутри самой «ЛДНР» обстановку, создаёт адские условия, посылает людей в никуда. Весь мир видел снятый кем-то из самих беженцев приезд нескольких автобусов из Донецка, в которых находились старые люди, женщины и дети. Их не только никто не ждал, их пинали, как мячи, из города в город, пока не расселили в каком-то спортзале. Будут ли кормить, обогревать или оставят до нового распоряжения, когда понадобится новая картинка, - не знает никто. Так же было с детьми, лишёнными родительского попечения из Горловки, Алчевска, Донецка, Луганска… Их вывезли сначала в Ростов, где их не приняли (там вообще о беженцах узнали из СМИ), потом в Таганрог, а потом, наконец, где-то расселили в каком-то небольшом городке. При этом местные жители протестуют против приезда беженцев: они им совершенно не нужны…

Западная пресса продолжает регулярно публиковать данные разведки США по действиям России относительно Украины. Зачем публикуются секретные сведения? А затем, что, став обнародованными, они уже не нанесут такой урон, который был задуман.

The New York Times и The Washington Post со ссылкой на письмо посла США в ООН Батшебы Нелл Крокер Верховному комиссару ООН по делам человека Мишель Бачелет сообщили, что Россия составила тайные списки украинских граждан, которые, в случае вторжения, будут либо сразу ликвидированы, либо отправлены в застенки. Область охвата широка: это и люди, борющиеся с агрессией России – журналисты, политики, военные, это религиозные деятели, это представители ЛГБТ и множество других, преимущественно, лидеры и известные персоны. Статус разведывательной информации был специально понижен для того, чтобы о готовящихся планах России узнало как можно больше людей в мире.

Эта информация, опубликованная и в России, вызвала бурные комментарии. И очень чётко было по комментариям на сайтах видно, как работают российские ботофермы: они старались нивелировать, высмеять, принизить такую информацию, пытаясь представить её как фейк. Так, собственно, отреагировали и в администрации президента России.

Но выехавшие в 2014-м из Донецкой и Луганской области проукраинские активисты могут подтвердить: такие списки существовали всегда. В них заносились именно те, кто имел украинскую государственную позицию и активно боролся против оккупантов. И если кто-то случайно возвращался в ОРДЛО, его сразу отправляли "на подвал" - на унижения и пытки. А в случае широкомасштабного вторжения это может распространиться на всю Украину. И можно только представить, какие смертельные меры будут принимать против украинцев, если они выйдут даже и на мирные протесты. Будут стрелять на поражение – без жалости и мук совести.

Всё, что пишут в Украине информированные люди – в соцсетях, на различных сайтах, в серьёзных (и это ключевое слово!) изданиях публикуется не для того, чтобы запугать украинцев и заставить нас жить в страхе. Жить в страхе нас пытаются заставить наши северные соседи, которые решили силой принудить Украину к «братской любви», подчинению и возврату к прошлому. Мы должны знать, что нас ожидает и противостоять этому, пока не поздно. А нам надо тщательно изучать информацию, понимать, что есть тщательно замаскированные вбросы с целью посеять панику в стране, есть откровенная ложь, которые можно увидеть, если открыть глаза и уши: состояние сегодняшних медиа позволяет анализировать множество источников и делать правильный вывод. И помнить о том, что российская пропаганда работает исключительно во вред Украине, поэтому сообщения только очень немногих российских источников, и то с оглядкой, можно принимать как достоверные.

На сегодняшний день, 21 февраля, провокации продолжаются: в Донецке обесточена одна из фильтровальных станций - это значит, что часть города сейчас без воды. Там же, на шахте имени Скочинского, из-за обесточивания под землёй остались более 200 горняков. Сейчас они выведены на поверхность. Из-под населённого пункта Лобачёво обстрелян из тяжёлой артиллерии Луганск. В этом пытаются обвинить ВСУ. Между тем, есть сведения что главари «ЛДНР» Пасечник и Пушилин отсутствуют: в Луганске и Донецке их нет. Есть сведения и о том, что они обратились к Путину о признании "ЛНР" и "ДНР". Чем это завершится - понятно.

"Украина в огне" – такой фильм снял когда-то талантливый украинец Александр Довженко о Второй мировой. Сейчас в Украине пылает один очаг – Донбасс и тлеет другой – Крым, и оба они разожжены Россией, которой хочется распространить этот пожар на всю территорию Украины.

Поэтому надо помнить: самым страшным врагом бывает тот, кто когда-то назывался другом: он знает все уязвимые места и знает, как сделать больнее всего. И расслабиться у нас не получится уже никогда: ударить бывший друг может в тот самый момент, когда мы подумаем, что всё успокоилось.

Путин, между тем, назначил внеочередное заседание Совбеза – и кто может поручиться, что именно там он не отдал приказ о вторжении?

Мы не знаем, что будет завтра – бункерный российский фюрер любит приурочивать свои деяния к торжественным датам. В 2014-м – к Олимпиаде, а этом году хотелось к закрытию Зимней Олимпиады, да не срослось. Может, теперь в планах 23-е февраля? Или «зеркальное число» 2022-го года? Воспалённый мозг не просканировать. Или всё-таки прислушаются к голосу разума (увещеваниям Запада) и придержат своих «коней»?

Но вот в нас страха нет и не будет – будет ярость и всё больше пропасть между нашими странами и народами. Потому что вся Россия, за небольшим исключением, спокойно взирает на преступления своего лидера и безмолвствует. Как всегда – безмолвствует.

Александрина Кругленко, Киев, InfoKava