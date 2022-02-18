В Минобороны сократили список профессий для женщин, которые должны стать на военный учет

Вызвавшее так много обсуждений, возмущений и шуток решение Минобороны поставить на военный учёт женщин обретает более ясные черты. Между тем, во многих странах мира женщины служат в армии, и это не вызывает никаких противоречий.

Украина же сейчас находится не в том положении, чтобы изображать возможную мобилизацию определённых профессий, в которых задействованы женщины, как что-то невероятное.

Министерство обороны утвердило новый список специальностей и профессий, согласно которым женщин будут брать на военный учет. В настоящее время приказ проходит регистрацию в Министерстве юстиции, сообщил глава Минобороны Алексей Резников в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что Министерство обороны уменьшило перечень военнообязанных специальностей и профессий.

"Мы вместе с Генеральным штабом решили, что столько профессий в списке военнообязанных женщин сейчас не нужно. Мы его упростили, согласовали с коллегами, отправили в Минюст и ждем от них утверждения, после этого он вступит в силу", - рассказал министр..

Тем не менее, Резников также предупредил, что Генеральный штаб имеет право в зависимости от угроз и вызовов вносить правки.

Напомним, новость о том, что женщин в Украине поставят на военный учет, заполнила соцсети возмущенными комментариями вместе с фотожабами и мемами.

Всего за 10 дней после обнародования приказа Минобороны петиция об отмене расширенного перечня профессий для женщин, которые должны стать на военный учет, набрала достаточное для ее рассмотрения президентом количество голосов. Согласно данным на сайте Офиса президента, по состоянию на 28 декабря под петицией подписалось более 34 тысяч человек при необходимых 25 тысячах.

После этого законодатели опомнились. Глава комитета Верховной Рады по вопросам нацобороны, безопасности и разведки Александр Завитневич сообщил, что перечень профессий, представительницы которых должны стать на военный учет как военнообязанные, планируют пересмотреть и уменьшить.

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На сегодняшний день до сих пор действует приказ, согласно которому в список военнообязанных попали не только представительницы инженерно-технических специальностей, но и менеджеры, повара, фотографы, библиотекари, бухгалтера, журналисты и т.д. Фактически список включает все сферы и отрасли, в которых работают женщины.

На учете женщина должна состоять до 60 лет. За отказ встать на военный учет грозит штраф от 850-1700 до 5100-8500 грн. Действие приказа распространяется как на руководство, так и на персонал предприятий. Контролировать выполнение приказа должны работодатели: как проверять сотрудниц, принимаемых на работу, так и уведомлять персонал о новых требованиях.

Источник: ZN.UA