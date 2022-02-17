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Политика / Транспорт / Европа

Безвиз для авиации: Верховная Рада приняла решение об "открытом небе" с Евросоюзом

14:29, 17 фев 2022
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Верховная Рада 311 голосами "за" поддержала проект закона Украины "О ратификации соглашения между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом и его государствами-членами, с другой стороны, об общем авиационном пространстве" - закон поддержан в целом.

Соглашение об общем авиационном пространстве - это "авиационный безвиз" одновременно для украинских и европейских авиаперевозчиков.

Украина получит такие же возможности, правила и стандарты в области авиаперевозок, как и у государств-членов Евросоюза.

Соглашение об Общем авиационном пространстве подписал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель и посол председательствующей в Совете ЕС Республики Словения Томаж Менцин 12 октября в рамках 23-го саммита Украина — ЕС.

В пределах общего авиационного пространства (ОАП) уменьшится административная нагрузка на украинские авиакомпании. О полетах в ЕС, маршрутах, частоте рейсов и слотах украинские авиакомпании будут договариваться по той же процедуре, как это делает любой перевозчик из Евросоюза, а обычные граждане Украины получат больше возможностей и направлений для путешествий и сниженные цены на билеты.

Источник: УНН


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