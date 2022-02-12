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Апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобы на меру пресечения Петру Порошенко

07:00, 12 фев 2022
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Пятому президенту Петру Порошенко не изменили меру пресечения по требованию стороны обвинения - она оставлена в виде личного обязательства.

Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы на меру пресечения экс-президенту Петру Порошенко.

Коллегия судей, рассмотрев апелляционные жалобы стороны обвинения и стороны защиты, оставила в силе решение суда первой инстанции относительно меры пресечения Порошенко.

В частности, в постановлении сказано: "Определение Печерского районного суда в виде личного обязательства с возложением процессуальных обязанностей, в пределах срока досудебного расследования, а именно до 19 марта 2022 года, оставить в силе".

"Это не поражение и не победа", – прокомментировал решение суда Порошенко.

Как известно, ГБР расследует производство о незаконной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Порошенко подозревается в том, что, в 2014-м году, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в частности с представителями высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Уголовное производство против Порошенко расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

В сентябре-ноябре 2021 года по этому делу сообщили о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину. Впоследствии к делу "привязали" и пятого президента. 

6 января 2022 года Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко.

19 января суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства, хотя прокурор просил взять экс-президента под стражу с альтернативой около 1 млрд грн залога.

Сам Порошенко считает, что обвинение сфабриковано, а привлечение его  к этому делу является просто преследованием оппозиции и настойчивым желанием вывести его из политического процесса, запугать общество преследованием ветеранов и волонтёров. Так же считают и его сторонники, которые в очередной раз пришли под стены Печерского суда, показав тем самым поддержку своему лидеру. По записям с телефонов участников видно, что людей было несколько тысяч.

Источник: УНИАН 


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