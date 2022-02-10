"Поддержать"
Тренды:
Новости
Физлицам без оформления предпринимательства предложат платить новый налог
В случае полномасштабного вторжения интернет в Украине отключать не будут - Данилов
Апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобы на меру пресечения Петру Порошенко
Украина имеет подходы к своим портам, невзирая на блокировку морей Россией - Данилов
Инициатива Зеленского со смартфонами может привести к непрогнозируемым последствиям
В Украине продолжают расти потребительские цены
Квартирный переезд за границу без хлопот PR
Что именно должна вытерпеть красавица-Украина?
Климат меняется: весна будет ранней, а лето дождливым
Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине открылась, огонь зажжен
Ведущие демократии мира поддерживают Украину: эксперты об уникальном шансе
Макрон созвонился с Зеленским, Дудой и Путиным: говорили о безопасности
Украина-Турция: ЗСТ, высокие технолигии, завод Bayraktar и посредничество с Россией
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Валдис Домбровскис: "На карту поставлен мир в Европе, ЕС готов к большим потерям"
Все новости
Финансы / Общество

В Украине продолжают расти потребительские цены

18:46, 10 фев 2022
177
Версия для печати

Цены и инфляция в Украине продолжают расти. Корзина покупателя постепенно облегчается: денег люди тратят больше, а купить удаётся всё меньше. Особенно это заметно при сравнении соответствующих периодов прошлого и нынешнего года.

Потребительские цены в январе этого года в Украине выросли на 10% в годовом измерении (к январю прошлого года), не изменившись в сравнении с показателем месяцем ранее. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Потребительские цены в январе 2022 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 1,3%.

Базовая инфляция в январе по сравнению с декабрем 2021 года составила 0,1%, с январем 2021 года - 7,6%.

На потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,5% (14% в годовом измерении). Больше всего (на 20,5%) за месяц подорожали овощи. На 3,9-1,0% в январе выросли цены на яйца, фрукты, хлеб, молоко и молочные продукты, мясо и мясопродукты, рис, сало, масло. В то же время на 0,8% и 0,5% подешевели сахар и подсолнечное масло соответственно.

Одежда и обувь подешевели на 5,7%, в т.ч. обувь - на 6,1%, одежда - на 5,4%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в январе составил 0,7% (4,3% в годовом измерении). Как пояснили в Госстате, подорожание за месяц произошло в основном из-за повышения тарифов на канализацию на 14,9%, водоснабжение - на 12,0%.

Цены на транспорт выросли в январе на 1,3%, как указано, прежде всего за счет подорожания проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 2,9%, топлива и масел - на 2,6%.

В сфере связи цены за месяц выросли на 1,1%, что связано с повышением тарифов на местную телефонную связь на 13,6%.

Подорожание услуг образования на 1,6% в январе (17,4% в годовом измерении) в Госстате объяснили ростом платы за содержание детей в дошкольных учреждениях на 23,3%.

За месяц цены на услуги, связанные с охраной здоровья, подорожали на 0,5% (6,2% в годовом измерении).

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, инфляция в 2021 году ускорилась вдвое, рост цен стал наибольшим за четыре года.

Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции на 2022 год с 5% до 7,7%.
Источник:  УНН 


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Бизнес / Кино / Видео
2-02-2022, 23:30
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Извержение Тонга: природа беспощаднее политиков, с ней не договоришься
Извержение Тонга: природа беспощаднее политиков, с ней не договоришься
Посадят ли сегодня Порошенко: день опасений и ожиданий. Тысячи людей ждут на улице
Посадят ли сегодня Порошенко: день опасений и ожиданий. Тысячи людей ждут на улице
Школьница из Херсона придумала гениальный метод очистки рек без вмешательства в экосистему
Школьница из Херсона придумала гениальный метод очистки рек без вмешательства в экосистему
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще