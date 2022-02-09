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Колумнистика / Политика

Что именно должна вытерпеть красавица-Украина?

04:00, 09 фев 2022
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Что именно должна вытерпеть красавица-Украина?

И красавица ли она в глазах Путина? Нет сомнений, что все заметили стёб и циничную издёвку. И, возможно, намёк на давнее оскорбление от Зеленского в Юрмале в 2016 году: "... Украина напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых: готова принять в любом количестве и с любой стороны...". 

Там ещё есть важный вопрос - куда пойдут полученные деньги. 
И обратите внимание: народ радостно ржёт! Это в 2015 году-то! А признайтесь-ка сами себе, некоторые читатели: не вы ли ржёте там, в тёмном зале? Не вы ли именно тогда решили, что это ВАШ мальчик, и с ним будет, как минимум, весело? Ну, вот и ешьте теперь. И ртом, и другой стороной своего организма.
И начинайте терпеть Путина. Привыкайте. Он хочет всерьёз и надолго. Россия, которая терпит 20 лет, уже ему как-то поднадоела, понятное дело. Хочется новенькую терпилочку. Которой не триста с лишком, а всего-то тридцать с небольшим хвостиком.
Обратите внимание еще вот на что: на лексику великого Пу. На уголовную лексику. На лексику насильника и садиста. Похоже, его впечатлила смерть Каддафи, который не выдержал. Похоже, от таких картин он получает удовольствие, как смый настоящий маньяк! Серийный. 
Похоже, он хорошо знает, как всё этот выглядит на практике и, возможно, применял этот метод там, в таинственных застенках гэдээровской Штази. И ему так понравилось, что он очень хочет теперь применить его ко всей Украине. Не выборочно, как надеются те, кто там ржал в темноте от реприз бесноватого Зе. Не выборочно, повторяю, а ко всем сразу. Оптом. 
У него есть хорошие примеры. Скажем, удивительно кровавые действа в 1973 году на стадионе в Чили, где наводил "порядки" Пиночет. Ну, можно еще отправить вас в Кампучию (Камбоджу) времен 1975-1979 годов в гости к коммунисту Пол Поту. Этих примеров хватит за глаза, их просто бездна. Все всё равно не перечислить.
Путин просто спит в своём бункере и видит, как имеет всех граждан Украины оптом и в розницу. Сразу в расход не пустит. Будет смотреть, как терпите. 
А наш мальчик...
Наш мальчик сообщает своим гражданам, что ТЕРПЕНИЕ - это МУДРОСТЬ!
А вы согласны с такой постановкой вопроса?
Терпеть станете?
И вы же понимаете, что все-все-все, кто сегодня валом валит в Киев и заверяет нас, что их месть будет ужасной, все они - будут стоять, озабоченно смотреть и тихонько хихикать в кулачок, потому что, в принципе, зрелище им скорее понравится, чем вывзовет возмущение и желание отогнать насильника от плачущей жертвы... 
И пусть не радуются опэзэжисты. Их не минет чаша сия. Они будут в общей очереди на свою порцию втыка. Почему? Ну, хотя бы потому, что в своё время не сумели удержать на троне Януковича. Это ведь настоящая зрада! Их кормили, поили, на ноги поставили, танцевать заставили, а они?
В общем, им, возможно, достанется даже больше, чем последовательным и честным укрофашистам. Потому что всё проржали, прожрали, протанцевали, а теперь ещё просят. Говорят: "Ну, вышло так!" А им отвечают: "И войдет тоже неплохо!"
Понятно, что никто, даже я, не хочет такого развития событий (а там - кто ж его знает!). 
Но вы представляйте, представляйте! 
Пригодится, когда будете принимать решения во всяких там радах. 
Ибо недооценка противника - действительно смерти подобна...

И, да: понятно теперь, почему Макорн устроился так далеко от Путина? Осторожный! )

Константин Кузьменко, Киев, для InfoKava



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