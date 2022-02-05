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Общество / Природа

Климат меняется: весна будет ранней, а лето дождливым

02:00, 05 фев 2022
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Климат меняется: весна будет ранней, а лето дождливым

В Украине постепенно меняется климат на несвойственный ей в последние годы. Так, в 2022 году нагрянет ранняя и стремительная весна, а летом ожидается непривычно большое количество дождей. Такой прогноз дает климатолог, ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Светлана Бойченко.

“Во-первых, потепление будет продолжаться, и тенденция сейчас характерна для летних таких жарких периодов, которые будут перемежаться с более традиционными. И плюс июнь будет также отличаться определенной повторяемостью аномально высоких температур, что раньше не было характерно”, – сказала Бойченко.
По ее словам, нынешняя зима прогнозировалась более холодной, чем раньше. И действительно, украинцы получили и снег, и морозы. Таким образом, мы переходим в другой климат.
“И возможно, даже начнется смена с атмосферными осадками, их станет выпадать немного больше, особенно летом. Потому что в последние десятилетия характерно снижение атмосферных осадков в летние месяцы, и это была большая проблема на фоне высоких аномальных температур”, – отметила климатолог.
Апостроф


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