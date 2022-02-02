Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”

Украинский кинематограф порадует вскоре сразу несколькими премьерами: среди самых ожидаемых украинских фильмов 2022 года “Я, “Победа” и Берлин“, ”Довбуш“ и мультфильм "Мавка. Лесная песня".

“Я, "Победа" и Берлин"

Фильм по мотивам одноименной повести легендарного украинского музыканта Кузьмы Скрябина.

Безумные 90-е. За три дня до запланированного концерта начинающий музыкант Кузьма отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой “Победе”. Говорят, там есть коллекционер, готовый обменять желтую “бестию” на шестисотый “Мерс”. Кузьма обещает своей девушке Барбаре вернуться домой на новой тачке, а ребятам из группы — успеть на выступление. Уже с первых минут путешествия все, конечно, идет не по плану. Однако точно известно одно: приключение поможет героям обрести истинное предназначение. Премьера запланирована на 24 марта 2022 года.

“Мавка. Лесная песня”

Это полнометражный анимационный фильм создан по мотивам пьесы Леси Украинки “Лесная песня”, а также на основе украинских мифов и культурных традиций. К созданию ленты привлекли этнографов из Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Музей истории украинской моды и Музея имени Ивана Гончара, которые помогают с интерпретацией украинских мифов, легенд, обрядов и элементов визуальной культуры. Премьера запланирована на 29 декабря 2022 года.

“Довбуш”

Это приключенческо-исторический экшн. Синопсис: Карпаты. Начало 18 века. Жестокое правление польской шляхты заставляет гуцулов бежать в горы. Двое братьев, Олекса и Иван Довбуши, оказываются вне закона и становятся опришками. В поисках мести панам за убийство родителей Довбушей, братья становятся врагами друг другу. Один стремится к деньгам, второй — к справедливости. Гуцулы начинают восстание, которое возглавляет Олекса. Шляхта делает все возможное, чтобы уничтожить Довбуша. Но он их перехитрил. И разрослась легенда о карпатском рыцаре. Легенда, вдохновляющая поколения тех, кто борется за свободу родной земли. О силе и любви Олексы Довбуша, об измене и обиде. О том, как он жил и как обманул смерть. Премьера запланирована на 12 мая 2022 года.

УНН



