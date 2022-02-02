Не все так плохо: Украина опередила Россию в глобальбном рейтинге качества жизни

Украина поднялась на 14 позиций и заняла 48 место в мире среди 168 стран в рейтинге Social Progress Index, оценивающего качество жизни населения. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной политики.

Еще в 2019 году Украина находилась на 80-м месте в мире, обращают внимание в министерстве. В 2021 году Украина опередила в рейтинге качества жизни Грузию, Армению, Беларусь, Македонию, Черногорию, Казахстан, Молдову, Россию.

Согласно итоговому показателю – 75,78 балла – в Украине "умерено высокое качество жизни" и она входит в третью "верхнюю" группу стран с высоким качеством жизни.

За прошлый год количество стран с высоким качеством жизни сократилось с 104 до 78 из-за пандемии, ухудшения доступа к необходимым медицинским услугам, а также из-за ограничения личных прав.

"Среди 15 стран со схожим уровнем ВВП на душу населения по паритету покупательной способности Украина по результатам 2021 года заняла 1 место по значению этого индекса", – добавила министр соцполитики Марина Лазебная.

Высокое место в рейтинге Украине обеспечили: результативная политика содействия занятости уязвимых групп, высокий охват средним образованием, доступная мобильная связь и доступная электроэнергия, низкая смертность от загрязненной воды и плохих санитарно-гигиенических условий, обеспечение равных возможностей для женщин и мужчин принимать участие в политической жизни, получать высшее образование, защищать имущественные права.

Также Украина полностью удовлетворяет базовые потребности людей в питании, воде, первичной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услугах.

Среди сдерживающих факторов авторы исследования отметили недостаточный рост средней продолжительности жизни, высокую преждевременную смертность от неинфекционных болезней, загрязнение воздуха, высокое неравенство в возможности влиять на политические решения и проблемы с личной безопасностью.

Social Progress Index

измеряет степень обеспечения странами социальных и экологических потребностей граждан по 53 индикаторам, сгруппированным по 12 компонентам в трех направлениях: удовлетворение базовых человеческих потребностей (питание, доступ к воде, электроэнергии, санитария, личная безопасность), обеспечение основ благополучия (здоровье) медицинские услуги, доступ к знаниям, информации и коммуникациям, экология), и обеспечение возможностей для людей (основные права, персональная свобода и свобода выбора, инклюзия, равенство и возможности развития). Индекс разработан под техническим руководством профессора Майкла Портера из Гарвардской школы бизнеса и Скотта Стерна из Массачусетского технологического института и ежегодно публикуется некоммерческой организацией Social Progress Imperative.

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