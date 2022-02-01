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Раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя... спасать. Или – что Путин хочет "спасти" в Украине
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Раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя... спасать. Или – что Путин хочет "спасти" в Украине

23:27, 01 фев 2022
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Раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя... спасать. Или – что Путин хочет "спасти" в Украине

США и НАТО в своих ответах на российские предложения по "гарантиям безопасности" проигнорировали принципиальные требования Москвы, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. 

"Отметим, что внимательно анализируем полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы. Но уже сейчас понятно, и я проинформировал об этом господина премьер-министра, что принципиальные российские обеспокоенности оказались проигнорированы", - сказал Путин. Он добавил, что Москва не увидела ответа на три ключевых требования: недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ и возвращение военной инфраструктуры блока в Европе до 1997 года.
"НАТО ссылается на право стран на свободный выбор, но нельзя укреплять чью-либо безопасность за счет других", - отметил Путин.

Глава РФ искренне недоумевает, почему почти весь мир заступается за Украину, считая это заступничество нарушением права РФ на безопасность. Похоже, президент нашей эгоистичной соседки уверен: Украина не является страной, которая тоже подпадает под это право.  Путин считает несправедливым требование Украины не укреплять безопасность России за её счет и ещё более несправедливым, что мировое сообщество думает так же, как Украина. А выходит именно так: требование России не принимать Украину в НАТО - это нарушение прав Украины на обеспечение её безопасности.

В России всё чаще говорят, что Украину так или иначе нужно принудить к повиновению, потому что она нарушает права русскоязычных, культивирует на своей территории нацизм и фашизм и угрожает миру в регионе.  А коллективный Запад, считают, подыгрывает Украине, нашпиговывает её оружием, подталкивает к решению территориальных проблем военным путём, а также - устраивает базы НАТО прямо у границ РФ. 

Что дальше?

Оптимисты уверяют, что у России нет сил на полномасштабную войну с Украиной, и она не нападет, потому что не самоубийца.  

Пессимисты видят разные сценарии если не полномасштабной войны, то локальных агрессивных операций. Например, по захвату Мариуполя и побережья Азова до Крыма. Или по молниеносному захвату Киева: кибератака - ракетный обстрел - воздушный десант - танки. Вся операция может завершиться за 3-4 часа, и никто ничем помочь не успеет.

Оптимисты верят Путину в его заверениях об отсутствии планов нападения. 

Пессимисты уверяют, что агрессоры всегда вещают о мирных намерениях, но только в случае выполнения их ультиматумов, и шантажируют противника всем, что им доступно. Россия шантажирует мир - ЯО. Европу - газом. Украину - Донбассом. В единство антиросийского фронта вбиваются информационные и нефтедолларовые клинья. 

Запад предупреждает об агрессивных планах России. Зеленский мечется между желанием проявить независимость, желанием снизить панические настроения и требованиями к Западу дать побольше денег и оружия, потому что Путин же у границ. Данилов, наконец-то, сказал правду: мы не будем выполнять Минские соглашения, потому что это для Украины смерти подобно. ОПЗЖ потребовали Данилова за эти слова и намерения посадить на 10 лет и выполнить Минские соглашения в полном объёме.  Зеленский заверил всех, что Украина - страна надежная, и все предписания во всех документах всегда выполняет.

В общем, ситуация продолжает накаляться. Стороны - Россия, Украина и Запад - теряют терпение.  Паниковать нет смысла (а что зависит от обывателя?), но и самоуспокоением заниматься нерационально.

Помните считалочку: раз, два, три, четыре, пять - я иду тебя... ага, - спасать: кто на заховался (именно так, совершенно на украинский манер!) - я не виноват. Сейчас "водит" Путин. Он мечтает найти и "спасти" всех, кто "не спрятался".  В данном случае, речь, конечно, об украинцах, даже если они русскоговорящие украинцы. 

Ирина Шевченко, InfoKava


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