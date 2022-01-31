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Политика / Общество

Друзья из Польши прислали в Украину гум-помощь - 29 грузовиков

21:00, 31 янв 2022
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Друзья из Польши прислали в Украину гум-помощь - 29 грузовиков

Польское правительство направило в Украину гуманитарную помощь. Как пишет RMF FM, на пути в Киев находится 29 грузовиков.

"В прицепах грузовых автомобилей есть одеяла, матрасы и раскладушки. Государственное агентство стратегических резервов выделило 9000 таких комплектов", - говорится в сообщении.
Кроме того, в состав груза входят различные виды одежды, а также медицинское оборудование — в том числе бинты и марля.
Также было принято решение, что Польша предоставит украинцам 2 миллиона масок для защиты от коронавирусной инфекции.
Конвой уже прибыл на границу, идет таможенное оформление.
"Сегодня водители запланировали ночевку в Украине. Они должны прибыть в Киев завтра", - сообщает RMF FM.
На завтра также запланирован визит в украинскую столицу премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.
УНН


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