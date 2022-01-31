Хроника кризиса: Совбез ООН обеспокоен, Зе сердится на Пу, РФ отводит войска

Разворачивание военного контингента, которое Россия проводит в границы с Украиной, является самым масштабным в Европе за последние 10 лет. Об этом заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН Джеймс Кариуки заявил в ходе заседания Совета безопасности ООН 31 января, трансляцию вели на канале организации в YouTube. Он отметил, что в лучшем случае это приведет к дестабилизации ситуации в регионе. "Но в худшем случае это – подготовка к вторжению в суверенное государство", – добавил Кариуки.

Он поддержал инициативу США созвать сегодняшнее заседание, и призвал Россию к диалогу, а также упомянул вторжение РФ в Грузию в 2008 году, оккупацию Крыма и начало войны на Донбассе в 2014 году.

"Будем откровенны, это не региональная проблема. Любое вторжение России или активная агрессия против Украины будет грубым нарушением международного права и обязательств России согласно уставу ООН. Конфликт дестабилизирует все международное сообщество. Не должно быть сомнений относительно того, насколько дорогим будет этот просчет для России или насколько разрушительным он будет для народа Украины. Их единственная провокация – это стремление к демократическому будущему для своей страны. Не будет выигравших, только жертвы", – заявил Кариуки.

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Украина считает, что спорные вопросы следует решать путем переговоров, а не стягиванием военных подразделений к границам и устрашений. Поэтому президент Владимир Зеленский неоднократно говорил о готовности к проведению встречи с главой РФ Владимиром Путиным. Если у россиян есть какие-либо вопросы к украинцам, следует их обсудить. Об этом в ходе открытого заседания Совета безопасности ООН заявил постоянный представитель Украины в ООГ Сергей Кислица. Он сказал о том, что Зеленский готов к переговорам с Путиным. И если у Москвы есть какие-либо вопросы к Киеву, проблемные моменты лучше обсудить за столом переговоров, чем при помощи военного давления.

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Спикер Кремля Дмитрий Песков ранее сделал заявление о том, что у президента России Владимира Путина не запланировано двухсторонних встреч на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. Исключение составляет встреча с китайским лидером Си Цзиньпином. И все же - проведение переговоров в Пекине главы РФ Путина с президентом Украины Зеленским возможно.

Однако, пресс-секретарь Банковой Сергей Никифоров сказал, что Зеленский не поедет в Китай на открытие зимней Олимпиады в Пекине. Поэтому переговоров Украины и России на высшем политическом уровне в китайской столице не будет. Впрочем, в Офисе президента Украины положительно отреагировали на заявление Кремля, которое указывает на готовность российской стороны вести переговоры с Киевом на уровне глав государств.

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Минобороны РФ сообщает, что "военнослужащие соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО), задействованные в плановых занятиях по оперативной и боевой подготовке, вернулись в пункты постоянной дислокации (ППД)".

В Минобороны заявили, что ранее военные части ЮВО были подняты по сигналу учебной тревоги с последующим выходом в районы сосредоточения.

Также в Минобороны заявили, что корабли Черноморского флота вернулись в пункты постоянного базирования после выполнения задач в море.

Сообщается, что в мероприятиях в составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей было задействовано более 20 боевых кораблей различного класса: фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны.

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