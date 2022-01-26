Важно: переговоры завершены, есть первые результаты. Дополняется

В Елисейском дворце 26.01.2022 в 13.00 стартовала встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата" - Украины, Франции, Германии и России.

Украину на встрече представляет глава Офиса Президента Андрей Ермак. Российскую делегацию возглавляет замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

На 20:00 результаты не обнародованы.

На сайте НАТО в 19.00 появилась информация о том, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о срочной пресс-конференции в 20.00. Пока неизвестно, что будет обсуждаться на ней.

26 января 2022 в 19:37 завершен визит американского посла Джона Саливана в МИД России. Встреча длилась полчаса. США и НАТО передали России письменные ответы на ее ультиматумы о "гарантиях безопасности", сообщает Bloomberg.

Напомним: США предупредили Украину, что ее позиция в ответе учтена.

* * *

Вашингтон не будет публиковать свой письменный ответ на "гарантии безопасности" Кремля по Украине и НАТО. США призвали этого не делать и российским дипломатам.

* * *

НАТО призывает Россию вывести её войска из Молдовы, Грузии и Украины.

* * *

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует в ближайшие дни поговорить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым после того, как Москва ознакомиться с переданным ответом США на предложения по “гарантиям безопасности”.



