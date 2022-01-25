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Кофе и риск инсульта: новое исследование

23:50, 25 янв 2022
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Кофе и риск инсульта: новое исследование

Группа исследователей изучила связь между употреблением кофе и чая, и риском развития инсульта. Британские ученые пришли к выводу, что у почитателей таких популярных бодрящих напитков угроза острого нарушения мозгового кровообращения была на 32% ниже.

В когортном исследовании приняли участие 365 682 жителей Великобритании в возрасте от 50 до 74 лет. Данные, собранные биобанком страны с 2006 по 2020 год, включали риск инсульта и потребление чая и кофе. Как оказалось, на протяжении всего эксперимента у 10 053 участников развился инсульт.
У людей, выпивавших 2-3 чашки кофе или чая, по сравнению с теми, кто не пил такие напитки, риск инсульта был на 32% ниже.
"Более того, сочетание кофе и чая было связано с более низким риском ишемического инсульта", - отмечают исследователи.
Ученые также обратили внимание, что нет точных данных, сколько чашек кофе и чая пили участники эксперимента в день, соответственно регистрация потребления напитков может не отражать долгосрочные модели потребления, и способна "привести к необъективным оценкам эффекта".
Тем не менее результаты показывают, что употребление чая или кофе по отдельности или в комбинации было связано с более низким риском инсульта.
Так исследователи пришли к выводу, что результаты их работы "могут представлять интерес для клиницистов, занимающихся профилактикой и лечением инсульта".
Что еще нужно делать, чтобы без лекарств снизить риск инсульта.
Специалисты из Ассоциации инсульта рекомендует пять способов снизить риск инсульта без необходимости приема лекарств:
сократить употребления алкоголя;
отказаться от курения, что вдвое снижает риск смерти от инсульта;
поддерживать здорового веса, так как лишний вес может увеличить риск высокого уровня сахара в крови и высокого кровяного давления;
иметь здоровое питание;
быть максимально активным.
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