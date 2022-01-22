Раунд переговоров, который может стать последним

Цугцванг: чем больше Россия настаивает на своих требованиях, угрожая последствиями при их невыполнении, тем более консолидируются НАТО и ЕС. И тем больше напряжение. И тем выше опасность...

Аналитики и эксперты уверяют, что такого напряжения между крупнейшими политическими игроками в мире не было со времен Карибского кризиса 1961-1962 годов, когда США разместили свое ядерное оружие в Турции, а СССР - на Кубе. Очевидно, Россия воспроизводит именно эту ситуацию более чем полувековой давности. Правда, получить она хочет значительно больше, чем тогда СССР. И сама ситуация куда более острая на фоне нежелания сторон идти на разумные и приемлимые компромиссы.

Карибский кризис

В октябре 1962 года, уже после зеркального размещения ядерных боеголовок в Турции и на Кубе, Хрущев и Кеннеди обменивались угрозами, предложениями и замечаниями в конструктивных письмах. Большая часть переговоров, ультиматумов, компромиссов, опасений и надежд политиков для общественности тогда осталась за кадром. В чистом остатке, вначале СССР три недели выводил свои ракеты с Кубы, а потом - через несколько месяцев! - США демонтировали свои в Турции. Кто тогда получил политические преференции - сказать трудно. США согласились уничтожить "Юпитеры" в Турции, потому что расценили их как устаревшие, на их подлодках к тому времени уже были размещено более современное вооружение. В СССР члены Политбюро КПСС были разочарованы итогами противостояния и чувствовали себя обманутыми. Они так разозлились на "мягкотелость" Хрущева, что сместили его с должности. Кубинцы расценили уступки СССР как предательство их интересов. Американцы тоже остались недовольны своим руководством, которое отказалось нападать на Кубу. Но мир в целом - выиграл, потому что ядерная война, которую тогда считали более чем возможной, к счастью, так и не началась.

Ситуация кардинально изменилась

Политическая география мира сегодня кардинально другая.

СССР во времена Карибского кризиса имел в своем распоряжении целый Варшавский договор из восьми стран (СССР, ГДР, Албания Чехия, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния), который противостоял НАТО. В странах-членах договора было размещено много всякого оружия и вполне достаточно войск, чтобы испортить Европе жизнь в случае обострения ситуации. Но главное - эти страны как бы прикрывали СССР от остальной Европы и, в конечном счете, даже от США.

Сейчас Россия на западе не имеет такой международной подушки безопасности. Более того: страны бывшего Варшавского договора сбежали от ядерного партнера. Они все, как и прибалтийские "сестрицы", переметнулись в НАТО! И, понятное дело, на территории бывших союзников и партнеров теперь размещено оружие и базы альянса! Весь так называемый соцлагерь оказался в стане "врага". Последний его осколок, Северная Македония (бывшая просто Македония, ранее находившаяся в составе Югославии) стала членом НАТО в 2020 году.

Таким образом, НАТО имеет сейчас в своем составе 30 полноправных членов, 20 государств участвуют в программе "Партнёрство во имя мира", а ещё 15 участвуют в программах диалога. Совокупные военные расходы всех членов НАТО в 2020 году составляют более 57% общемирового объёма.

А Россия имеет в качестве сомнительных партнеров Китай и ОДКБ - Ташкентский договор (Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан). Почему сомнительных? Потому что Китайский дракон всегда преследует только свои интересы. А четыре страны ОДКБ (Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан) в свое время подписали соглашение с НАТО в рамках программы "Партнерство ради мира". То есть, по большому счету, они тоже партнеры НАТО и, в случае чего, вспомнят об этом.

Ну, да, где-то там имеется еще Иран, Северная Корея и Сирия. Можно, конечно, продолжать заигрывать с талибами и с военными в Мьянме. А еще дальше - Мали, Куба и Венесуэла, в которых можно разместить свои ядерные боеголовки... Если эти "союзники", конечно, согласятся стать мишенями в грядущей войне...

НАТО у западных границ, а Китай нависает над восточными.

В общем - это одиночество. Русофобия и бесперспективность. Потому что нефтяные рубли заканчиваются, а санкции не уменьшаются. И никакие гиперзвуковые ракеты, никакие ядерные космические двигатели, никакие супер-лазеры и даже никакое импортозамещение Россию от этого одиночества не спасает.

Суть путинских ультиматумов

Неспровоцированный кризис: именно так, вероятнее всего, историки будущего назовут события последних месяцев.

События эти можно описать в нескольких словах: Россия опубликовала во всех мировых СМИ ультимативное требование к США и НАТО прекратить расширение альянса на восток, гарантировать невступление в альянс Грузии и Украины, а также - вывести силы НАТО из ряда восточных и центрально-европейских стран. Проще говоря - истерично потребовала отвести силы НАТО от своих границ и дать юридические гарантии больше не приближаться.

Почему "неспровоцированный"?

Потому что те же аналитики, эксперты, политологи и политики никак не могут взять в толк: что именно сподвигло Путина на такой провокационный улитиматум именно сейчас? В чем именно Россия видит для себя угрозу такого уровня, что "уже невозможно терпеть"? Чем вызвана такая "неспровоцированная", казалось бы, истерия: "нам просто некуда дальше отступать"? На Западе все просто в растерянности: никто же России не угрожал, никто в ее территории не вторгался, никто не отбирал захваченные Курилы, никто не требовал вернуть Карелию и Кёнигсберг, никто не мешал устраивать тренировочные полигоны в Сирии, никто не прогонял из ООН, и все терпели всякие безобразные "вето", никто не мешал шантажировать всех своим газом, никто не мешал покупать в Европе и США недвижимость и переселять туда своих детей... Всё же было цивилизованно и мирно!

Но если внимательно посмотреть на все заявления и действия Путина на протяжении двадцати одного года его царевания, эту истерию трудно назвать внезапной. Трудно, потому что началось-то все в тот самый момент, когда маленький и незаметный человек Путин стал президентом большого и сильного государства. И с тех пор градус напряжения поднимался, как температура на планете: медленно, но неотвратимо.

Путин изначально внутренне не согласился с распадом СССР. И потому, получив власть, задался целью возродить былую мощь если уж не СССР, то уж России точно. И все эти годы он ждал подходящего момента и терпел.

Он тратил большие деньги на то, чтобы Россию не просто уважали, чтобы с ней не просто считались, а чтобы она имела возможность влиять на мировую политику. Как раньше. Как после войны. Когда Британия была основательно потрепана. Когда США еще не знали, что они самая большая сила в мире. Когда Германия лежала у ног, поверженная и разорванная на части. Когда СССР вершил судьбы мира. Деньги помогали кого-то купить, но не прибавляли уважения. И Путин терпел.

Путин терпел, когда бывшие союзники по очереди вступали в НАТО. Он терпел, когда что-то там угрожающее размещали в Прибалтике, в Чехии, в Венгрии, в Польше. Он терпел, глядя, как мир "загнивающего" капитализма рос и богател. Он терпел растущую силу НАТО.

И после всех этих ожиданий и обид у Путина теплилась надежда хотя бы на то, что он навсегда останется хозяином на Кавказе и, главное, в Украине. Потому что Россия без Украины как-то не имеет смысла ни в историческом, ни в территориальном смысле. И он снова терпел и ждал.

Он терпел Украину при Кучме, хотя именно этот цепкий хозяйственник, создавший в стране настоящий олигархат, написал судьбоносную книгу "Украина - не Россия".

Он стерпел провал Януковича в 2004 году.

Он долго терпел Саакашвили, а потом вдруг не выдержал и в 2008-м принудил Грузию к кровавому миру, отобрав у нее треть территории. И то, что сегодня Михо в кутузке, отголосок этого принуждения.

В 2010, когда Янукович все же забрался в президентское кресло, Путина немного попустило, потому что можно было надеяться на тихую, мирную, вполне пророссийскую Украину. Можно было сделать из Виктора Федоровича второго Александра Григорьевича и делать на территории "своей" Украины все, что угодно. Казалось, при Януковиче все немного подзабыли о том, что Украина не Россия. Но недалекий и самовлюбленный Янукович "стратил": спровоцировал и не удержал очередной Майдан. А вместо того, чтобы вовремя позвать на помощь Путина (ну, примерно, как Токаев!), малодушно сбежал и сидит теперь сиднем "в Ростове" - ни уму, ни сердцу...

И тут Путина понесло

Сделав "цап-царап" Крыму и ОРДЛО, принудив Порошенко с помощью кровавых котлов к подписанию выгодных для себя Минских соглашений, он очень надеялся, что заставит Украину сдаться так, как заставил Грузию. Но неожиданно для него эффект от принуждения к миру Украины, в отличие от Грузии, оказался прямо противоположным.

Украина не сдалась.

Украина собралась, консолидировалась, вернула часть захваченных земель и поставила Минские соглашения на бессрочную паузу.

Украина почти бескровно разобралась со своими буйными добровольцами, которые жизни положили за страну и не хотели потерять ее при возвращении к мирной жизни. На их основе Украина создала новую, лучшую в Европе, боеспособную и упрямую армию.

Украина сумела убедить всех, что она - европейская страна, что она нужна Европе, что ее нужно спасать, поддерживать, развивать и вооружать.

Украина убедила всех, что не хочет возвращаться под протекторат России.

Путин опять терпел и ждал другого президента.

Конспирологи думают, что он помог Зеленскому получить это место в надежде, что мальчишку-клоуна будет легко обвести вокруг пальца и вернуть все на круги своя.

И вдруг оказалось, что за спиной Зеленского, несмотря на всю его неопытность, граничащую с глупостью, несмотря на все проколы, "зашквары" и "факапы", встали США.

За семь лет войны за независимость, за признание, за Крым и оккупированные земли на Востоке, за семь лет ошибок и достижений, провалов и побед, за семь лет настойчивого и даже настырного пробивания дверей в Европу и в НАТО, Украина доказала, что ее нельзя отдавать на растерзание агрессивной соседке.

Путин и его спикеры, в частности, Лавров, продолжают уверять ЕС, США и НАТО, что Украина недостойна защиты и помощи, что она - рассадник фашизма, что она угрожает русскоязычным гражданам, что она сама устроила на своей территории гражданскую войну и ответственна за проблемы ОРДЛО. Россия продолжает настаивать на безусловном выполнении кабальных для Украины Минских соглашений и пугает мировое сообщество, что оно еще осознает, какого монстра (в смысле - фашистскую и нацистскую Украину!) пригрело у себя на груди и как была права Россия, предостерегая от поддержки этого недоразумения, этой недостраны, этого никому не нужного недогосударства...

Взаимный цугцванг

И чем больше Путин старается не допустить "побега" Украины из его цап-царапкиных лап, тем хуже ситуация.

И не только для России.

Она хуже и для Украины, и для мирового сообщества в целом.

Путин предостерегает: оставьте Украину мне, а не то...

Путин стянул чуть ли не все войска западных округов к границе с Украиной: отойдите, заберите свои ракеты из славянских стран и забудьте про Украину, а не то...

Он явно рассчитывал, что подкупленное его нефтяными рублями, расслабленное "демократическими ценностями" и ослабленное газовым кризисом инфантильное европейское сообщество быстро пойдет на сделку. Он думал, что НАТО не станет поддерживать страну, которая не является членом альянса и неизвестно когда им станет. Он верил, что США после отступления из Афганистана не станут связывать себя с провальным украинским проектом.

Но не тут-то было.

Чем больше войск Путин подводит к Украине, тем более единым выглядит ЕС в желании помочь этой стране. Не отстают США, Канада и Великобритания. Тоннами везут оружие, оборудование, обмундирование, госпитали, катера и вертолеты. В едином порыве и в один голос весь западный мир предупреждает Путина: не боимся, готовы к любым твоим выходкам, Украину не бросим и не отдадим.

Путин делает свой ход и тащит к границе с Украиной ядерные боеголовки из Сибири и Владивостока: отойдите, а не то мы предпримем серьезные шаги...

НАТО, США и ЕС упираются: не отступим, не отойдем, не отдадим. Потому что, если сейчас отдадим Украину, завтра нужно будет отдать всё...

Украина осваивает новое вооружение, разворачивает силы гражданской самообороны, мобилизует даже женщин и стоит на своем: мы свою часть Минских соглашений выполнили, а Россия не выполнила ни одного пункта, поэтому - уступить должна Россия!

И напряжение растет...

Взаимный цугцванг. Что бы кто бы ни сделал - ситуация становится только хуже и опаснее для всех. Отступить можно. Но никто не хочет. А Украина - не может, потому что для нее это дело жизни и смерти.

Чего ждём...

На следующей неделе США предоставят России письменные обоснования своей позиции.

Именно так - обоснования, а не гарантии нерасширения НАТО или отвода войск, размещенных в сопредельных с Россией странах НАТО.

Россию обоснования не удовлетворят. Она хочет выполнения своих требований без изменений и без компромиссов со своей стороны. Она не видит необходимости в компромиссах и не считает их справедливыми.

В начале февраля в Беларуси начнутся союзные военные учения.

Войска России уже стоят в 200-х километрах от Киева.

Армия Украины в разы сильнее, чем была в 2014 году, но недостаточно сильна, чтобы противостоять России, да еще при вторжении со всех сторон. И у нас нет ПРО, чтобы защититься от ракетных ударов. И никто их не даст, потому что очень уж дорого (Польша потратила на современную ПРО более 4 млрд долларов, а это практически весь украинский годовой военный бюджет).

США и ЕС все еще надеются, что Путина удастся образумить. Но США и НАТО предупреждают, что на агрессию против Украины ответят всеми возможными методами, не исключая участия в военных действиях.

А Путин заладил свое: нам некуда отступать и потому, если не выполните наш ультиматум - всё будет по-взрослому...

Контрактники со всей России едут якобы в командировку якобы в Беларусь, но все понимают, что к границе Украины. Их матери и жёны в ужасных предчувствиях, но... И контрактникам, и их матерям тоже некуда отступать, разве что в лагеря как предателям Родины.

Цугцванг...

Нужно всем замереть и не шевелиться, тогда, возможно, всё рассосётся само собой...

Или не рассосётся...

Ах, да: сухари! Нужно насушить. Пригодятся.

Ирина Шевченко, InfoKava