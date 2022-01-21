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«Это не учения»: родные российских военных о переброске войск к границе с Украиной

01:59, 21 янв 2022
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«Это не учения»: родные российских военных о переброске войск к границе с Украиной

Новые данные о возможной атаке на Украину со стороны России свидетельствуют о том, что российских военных отправляют «в командировку на 6-9 месяцев». Об этом говорится в совместном расследовании Радио Свобода и Conflict Intelligence Team.

Аналитики CIT изучили несколько новых видео о переброске техники, которые появились в TikTok за последнюю неделю: в том числе, снятых во время проезда эшелонов через Хабаровск и Еврейскую автономную область. Указанные видео собрали сотни комментариев, авторами которых являются родственники контрактников и сами военные.
Из комментариев ясно, что многие матери и жены военнослужащих обеспокоены судьбой своих родных: десятки людей, которые пишут об отправке своих близких на запад, не скрывают, что опасаются начала войны России с Украиной. Эту обеспокоенность можно понять: в 2014 году многие военнослужащие, приезжавшие в Донбасс, узнавали о том, что находятся не на "учениях", в самый последний момент.
Так, в комментариях пишут, что контрактников отправляют «в командировку» и «на учения». Кто-то сообщает, что пунктом назначения является Беларусь, другие пишут, что их знакомых и родных отправили в Украину или «на украинскую границу».
В комментариях также часто встречаются фразы, свидетельствующие о численности отправляемых военнослужащих: «700 человек», «почти все контрактники», «сотни солдат».
Аналитики обращают внимание на то, что в последние месяцы с Дальнего Востока на запад (в Россию или в Беларусь) перебрасывают военную полицию, десант, спецназ. Данные войска участвовали и в активной фазе российско-украинского конфликта 2014–2015 годов.
Кроме того, в большинстве комментариев родные и близкие военных пишут, что «командировка продлится 6–9 месяцев».
Среди прочего было отмечено, что только часть замеченной российской техники следует к заявленным для учений полигонам, а другая часть остановилась на полпути, под Гомелем, в районе, который находится всего в 40 км от Черниговской области Украины и в 90 км – от Киевской.
Россия разбила лагерь с военной техникой в 200 километрах к северу от Киева.
Журналисты Радио Свобода:
- Практически все приведённые нами комментарии обнаружены под тремя видеозаписями с военной техникой. Каждая из этих трёх публикаций содержит несколько сотен комментариев, которые мы внимательно изучили и проверили. В целях безопасности авторов комментариев мы не приводим ссылки на оригинальные ролики, комментарии, профили авторов. Мы готовы предоставить оригинальные данные без цензуры другим СМИ или журналистам для верификации обнаруженной нами информации. Мы также вступили в переписку с некоторыми из авторов этих комментариев, чтобы узнать – какие части и куда отправляются с Дальнего Востока. Мы не выдавали себя за других людей, а на вопрос, почему нас интересует такая информация, отвечали, что являемся журналистами. Даже после этого некоторые из наших собеседников охотно продолжали диалог.

Радио Свобода


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