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Денисова: 130 граждан Украины незаконно находятся в заключении в РФ и оккупированном Крыму

23:55, 20 янв 2022
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Денисова: 130 граждан Украины незаконно находятся в заключении в РФ и оккупированном Крыму

Украинская омбудсменка Людмила Денисова сообщила, что увольнение украинских граждан остается для государства приоритетной задачей: в России и оккупированном Крыму по политическим и религиозно мотивированным обвинениям преследуют 130 граждан Украины.

121 человек находится в заключении, из них 15 – во временно оккупированном Крыму, 106 – на территории РФ, еще девятерых лишили права на свободу передвижения. 76 человек уже осуждены на длительные сроки, остальные 45 находятся под судом и следствием.
По словам омбудсмена, среди заключенных – многодетные родители, люди с тяжелыми заболеваниями, общественные журналисты и правозащитники. В семьях украинских политзаключенных Кремля остались без родительской опеки и внимания 207 несовершеннолетних детей.
"Пренебрегая международным гуманитарным правом, в незаконном заключении продолжают нарушаться права украинских граждан: на справедливое судебное разбирательство, эффективное средство правовой защиты, свободу и личную неприкосновенность, предоставление медицинской помощи, свободу вероисповедания", – подчеркнула Денисова, отметив, что сегодня День украинского политзаключенного.
Она также добавила, что освобождение украинских граждан остается для государства приоритетной задачей.
Напомним
С 2014 года, после оккупация Крыма и начала российской военной агрессии на востоке Украины, количество задержаний украинцев на территории полуострова и в РФ возросло.
В России задержанных украинцев часто обвиняют в шпионаже и подготовке терактов.
В Крыму после оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые критикуют действия России на полуострове, в особенности – крымских татар. Правозащитный центр "Мемориал" сообщил, что только по делу организации "Хизб ут-Тахрир" (в РФ она признана террористической, в Украине и большинстве других стран ее деятельность законна) преследуют 89 жителей Крыма.
С 2014 года Украина и РФ провели несколько обменов удерживаемыми лицами. В частности, в 2016 году в рамках обмена в Украину вернулась задержанная на Донбассе военнослужащая, Герой Украины Надежда Савченко. В обмен на Савченко Украина выдала РФ российских военнослужащих Евгения Ерофеева и Александра Александрова, которых задержали в 2015 году в Луганской области.
Последний на сегодняшний день обмен между Украиной и РФ состоялся в 2019 году в формате "35 на 35". Среди украинцев, которые вернулись домой, – кинорежиссер Олег Сенцов, крымские активисты Владимир Балух и Александр Кольченко, журналист Роман Сущенко, политик Николай Карпюк, а также захваченные Россией у Керченского пролива 24 моряка.
Gordonua


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