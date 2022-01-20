Премьер-министр Украины уверен, что энергосистема Украины работает стабильно

Премьер-министр Денис Шмигаль прокомментировал панические заявления о нехватке газа и угля в Украине: он оценил текущие запасы угля и газа в Украине, необходимые для стабильного прохождения отопительного сезона в Украине как достаточные. Об этом он сказал в ходе заседания правительства.

"Больше половины отопительного сезона позади. Энергосистема Украины работает стабильно несмотря на пессимистические, а иногда панические заявления отдельных политиков", - сказал он.

По его словам, запасы угля продолжают расти и уже превысили прошлогодние показатели. Шмыгаль отметил, что также сейчас достаточно резервов мощности на атомных, тепловых и на гидроэлектростанциях.

"В условиях, когда Российская Федерация подпитывает энергетический кризис в Европе, мы внимательно следим и реагируем на все вызовы, чтобы пройти этот отопительный сезон спокойно. Это касается и угля, и газа", - пояснил премьер.

Ситуация с газом:

1 октября "Газпром" остановил транспортировку газа через Украину в Венгрию. Это стало следствием подписания между сторонами нового долгосрочного контракта на поставку газа в обход Украины и провоцирует рост цен на газ в Европе.

4 октября 2021 года Украина приостановила закачку природного газа в свои подземные хранилища, закачав 18,875 млрд куб. м газа.

В Минэнерго к отопительному сезону 2021-2022 года планировали накопить в подземных газохранилищах 19-20 млрд кубометров газа.

Ранее в "Нафтогазе Украины" заявляли, что запасов газа в подземных хранилищах в объеме 19 млрд кубометров, которые планировали накопить перед началом зимнего периода, хватит для стабильного прохождения отопительного сезона даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

К началу октября 2020 года запасы газа в подземных хранилищах составляли 27,9 млрд кубометров.

Эксперты считают, что Украине для прохождения отопительного сезона необходимо закачать минимум 2 млрд куб. м. газа по высоким ценам, которые сейчас действуют в Европе.

Украина вошла в отопительный сезон с запасами, которые в 4 раза ниже минимально необходимых. В течение декабря начали приходить дополнительные суда с углем по морю и запасы на складах тепловых станций пополнились.

УНИАН



