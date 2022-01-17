"Поддержать"
Тренды:
Новости
Посадят ли сегодня Порошенко: день опасений и ожиданий. Тысячи людей ждут на улице
Артефакты государственности Украины: в Швеции нашли личную печать Пилипа Орлика
Минские договоренности: Украина выполнила свою часть, дело за Россией, считает Кулеба
НАТО и Украина подписали соглашение об усилении технологического и киберсотрудничества
В Украине - дипломатический десант для помощи на фоне российской угрозы
Мы имеем дело с почти миллионным войском России, напоминает Главком ВСУ
Из-за урагана новогодние праздники завершились досрочно
Украина-Азербайджан: договорились об обоюдной всесторонней поддержке и сотрудничестве
Риск умереть от COVID-19 у вакцинированных в десять раз меньший, уверяют в МОЗ ИНФОГРАФИКА
Россия готовит провокацию: ищет повода для вторжения, предупреждает разведка США
Старинный рецепт вечно юного кофе: Дарья Цвек и особый ингридиент
Испанцы на законодательном уровне кошек и собак приравняли к членам семьи
Украинский ПТРК «Cтугна-П» єффективнее и дешевле американского Javelin
Цены выросли на 40%, а доходы украинцев только на 3%
Украина дожилась до введения госрегулирования цен на продукты первой необходимости
Все новости
Политика / Война / Главные новости

В Украине - дипломатический десант для помощи на фоне российской угрозы

20:00, 17 янв 2022
47
Версия для печати

В Украине - дипломатический десант для помощи на фоне российской угрозы

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в понедельник, 17 января, прибыла в Украину, где уже успела встретиться с премьер-министром Денисом Шмигалем. Прибыли также министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и двухпартийная делегация Конгресса США.

“Рад встретить в Киеве главу МИД Канады Мелани Жоли. Благодарен за это важное проявление поддержки и открытость к укреплению отношений между Украиной и Канадой. Рассчитываем на продуктивный диалог по расширению соглашения о свободной торговле", - написал Шмигаль.
Министр будет находиться с визитом в Украине 17-18 января по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
По данным МИД Украины, во вторник главы украинской и канадской дипломатий проведут переговоры, ключевыми темами которых станут противодействие российской агрессии, консолидация дальнейших шагов по сдерживанию РФ, укрепление сектора безопасности Украины.
Министры обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества Украины и Канады, в частности в торговой, экономической, образовательной и визово-миграционной сферах.
В Украину прибыли также министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и двухпартийная делегация Конгресса США.
Визиты происходят вскоре после переговоров США, ОБСЕ и НАТО с представителями РФ относительно так называемых “гарантий безопасности”, которых требует Россия.
Анналена Бербок встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и коллегой Дмитрием Кулебой. На следующий день у нее запланирована встреча в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. По словам Бербок, она хочет использовать "каналы коммуникации на разных уровнях".
В этом месяце также должен состояться совместный визит Бербок и главы МИД Франции Жана-Ива Ле Дриана к линиям разграничения на Донбассе. Даты визита уточняются.
Йеппе Кофод уже встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и посетил линию разграничения в зоне проведения Операции объединенных сил на востоке страны. Во время визита стороны обсудят дальнейшую консолидацию международной поддержки Украины в противодействии российской агрессии, шаги для увеличения объемов двусторонней торговли и инвестиций, продвижение европейской интеграции Украины.
"16 января глава датской дипломатии посетил линию разграничения в зоне проведения Операции объединенных сил, где лично ознакомился с актуальной ситуацией с безопасностью, последствиями российской вооруженной агрессии и практическими шагами, которые украинское правительство предпринимает для улучшения условий жизни и повышения безопасности для людей, проживающих по обе стороны линии разграничения", - сообщили в МИД.
УНН


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Риск умереть от COVID-19 у вакцинированных в десять раз меньший, уверяют в МОЗ
Риск умереть от COVID-19 у вакцинированных в десять раз меньший, уверяют в МОЗ
Зеленский "созрел": Порошенко объявлено подозрение в госизмене и создании ОПГ
Зеленский "созрел": Порошенко объявлено подозрение в госизмене и создании ОПГ
Борьба с коррупцией: Зе обещаний не выполнил, считают граждане Украины
Борьба с коррупцией: Зе обещаний не выполнил, считают граждане Украины
В мире нарастает кризис: инфляция ведущих экономик достигла исторических максимумов
В мире нарастает кризис: инфляция ведущих экономик достигла исторических максимумов
Мультимедиа
Смотреть еще
Политика / Скандал / Главные новости / Фото / Видео
Вчера, 22:30
Посадят ли сегодня Порошенко: день опасений и ожиданий. Тысячи людей ждут на улице
Посадят ли сегодня Порошенко: день опасений и ожиданий. Тысячи людей ждут на улице
Школьница из Херсона придумала гениальный метод очистки рек без вмешательства в экосистему
Школьница из Херсона придумала гениальный метод очистки рек без вмешательства в экосистему
Мы будем жить в умных летающих сферах, которые сами себя обеспечивают
Мы будем жить в умных летающих сферах, которые сами себя обеспечивают
Семь сестёр: установлена самая древняя легенда, её рассказывали 100 тысяч лет назад
Семь сестёр: установлена самая древняя легенда, её рассказывали 100 тысяч лет назад
Украинские дизайнеры создали концепт электромобиля класса люкс с конкурентоспособным дизайном
Украинские дизайнеры создали концепт электромобиля класса люкс с конкурентоспособным дизайном
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще