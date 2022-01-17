В Украине - дипломатический десант для помощи на фоне российской угрозы

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в понедельник, 17 января, прибыла в Украину, где уже успела встретиться с премьер-министром Денисом Шмигалем. Прибыли также министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и двухпартийная делегация Конгресса США.

“Рад встретить в Киеве главу МИД Канады Мелани Жоли. Благодарен за это важное проявление поддержки и открытость к укреплению отношений между Украиной и Канадой. Рассчитываем на продуктивный диалог по расширению соглашения о свободной торговле", - написал Шмигаль.

Министр будет находиться с визитом в Украине 17-18 января по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

По данным МИД Украины, во вторник главы украинской и канадской дипломатий проведут переговоры, ключевыми темами которых станут противодействие российской агрессии, консолидация дальнейших шагов по сдерживанию РФ, укрепление сектора безопасности Украины.

Министры обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества Украины и Канады, в частности в торговой, экономической, образовательной и визово-миграционной сферах.

В Украину прибыли также министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и двухпартийная делегация Конгресса США.

Визиты происходят вскоре после переговоров США, ОБСЕ и НАТО с представителями РФ относительно так называемых “гарантий безопасности”, которых требует Россия.

Анналена Бербок встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и коллегой Дмитрием Кулебой. На следующий день у нее запланирована встреча в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. По словам Бербок, она хочет использовать "каналы коммуникации на разных уровнях".

В этом месяце также должен состояться совместный визит Бербок и главы МИД Франции Жана-Ива Ле Дриана к линиям разграничения на Донбассе. Даты визита уточняются.

Йеппе Кофод уже встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и посетил линию разграничения в зоне проведения Операции объединенных сил на востоке страны. Во время визита стороны обсудят дальнейшую консолидацию международной поддержки Украины в противодействии российской агрессии, шаги для увеличения объемов двусторонней торговли и инвестиций, продвижение европейской интеграции Украины.

"16 января глава датской дипломатии посетил линию разграничения в зоне проведения Операции объединенных сил, где лично ознакомился с актуальной ситуацией с безопасностью, последствиями российской вооруженной агрессии и практическими шагами, которые украинское правительство предпринимает для улучшения условий жизни и повышения безопасности для людей, проживающих по обе стороны линии разграничения", - сообщили в МИД.

УНН



