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Украина-Азербайджан: договорились об обоюдной всесторонней поддержке и сотрудничестве

21:00, 14 янв 2022
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Украина-Азербайджан: договорились об обоюдной всесторонней поддержке и сотрудничестве

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретились в Киеве, обсудили мировую ситуацию и общие проблемы. По результатам переговоров подписана Совместная декларация об углублении стратегического партнерства и ряд других двусторонних документов, сообщает пресс-служба главы государства.

Так, главы государств подписали Совместную декларацию президента Украины и президента Азербайджана, в которой зафиксированы основные договоренности, достигнутые по результатам сегодняшних встреч.
«Мы подписали совместную декларацию президентов Украины и Азербайджана. Ею закреплена готовность оказывать взаимную поддержку суверенитету и территориальной целостности наших государств в международно признанных границах, совместное противодействие гибридным угрозам, стремление обеспечить мир и стабильность в Черноморско-Каспийском регионе и за его пределами», – рассказал Зеленский журналистам по результатам переговоров.
По его словам, позиции, зафиксированные в документе, свидетельствуют о единстве и близости взглядов Украины и Азербайджана по многим вопросам и вызовам регионального и глобального измерений.
Так, в Совместной декларации закрепляются договоренности на оказание взаимной поддержки суверенитета и территориальной целостности двух государств в их международно признанных границах; стремление интенсифицировать двустороннее предметное взаимодействие в политико-безопасном, торгово-экономическом, топливно-энергетическом, военно-техническом, инфраструктурном, транспортном, авиастроительном, агропромышленном, культурно-гуманитарном и других отраслях. Также определяется готовность к активизации сотрудничества по вопросу противодействия гибридным угрозам; речь идет о дальнейшем усилении сотрудничества в сфере оборонной промышленности путем завершения текущих и разработки новых совместных проектов; содержится прямое упоминание о намерениях углублять сотрудничество в рамках международных и региональных организаций и форумов, в частности ООН, ОБСЕ, Совета Европы, ГУАМ, ОЧЭС.
Кроме того, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук и министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов подписали межправительственное Соглашение по сотрудничеству в сфере безопасности пищевых продуктов. Речь идет о сотрудничестве по упрощению процедур при осуществлении импорта, экспорта, транзита и реэкспорта пищевых продуктов. С целью обеспечения их безопасности предусматривается возможность проведения проверки операторов рынка, производящих и оборот пищевых продуктов.
Также Верещук и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров подписали Меморандум о взаимопонимании между министерствами экономики стран по вопросам экстренного взаимодействия в двусторонней торговле, которым определяется механизм такого взаимодействия в двусторонней торговле в случае возникновения угроз, связанных с эпидемиями и другими стихийными бедствиями и антропогенными катастрофами и сроки его действия.
Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко и Джаббаров подписали Меморандум о взаимопонимании между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Министерством экономики Азербайджанской Республики по сотрудничеству в аграрной сфере. Документ будет способствовать развитию сотрудничества в выращивании сельскохозяйственных культур и продовольственной безопасности, взаимной правовой помощи в сфере земельных отношений, эффективному использованию сельхозземель, инвестированию в проекты переработки сельскохозяйственного сырья, торговле удобрениями и т.д.
Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко и  Джаббаров, также являющийся председателем наблюдательного совета SOCAR, подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством энергетики Украины, НАК «Нафтогаз Украины» и Министерством экономики Азербайджана и компанией SOCAR. Документ создает условия для расширения сотрудничества в энергетической сфере и совместной реализации проектов на нефтегазовом рынке Украины, в частности, поставки и транспортировки нефти на территорию нашего государства, транспортировки нефтепродуктов, совместного использования нефтепродуктопроводов, разведки и добычи углеводородов, строительства на территории Украины новых нефтеперерабатывающих мощностей и реконструкции, поставки природного газа для Украины, его хранение в подземных хранилищах на территории нашего государства.
Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Государственной службой Украины по геодезии, картографии и кадастру и Минэкономики Азербайджана о сотрудничестве в сфере земельных отношений, управления землями государственной собственности и государственного земельного кадастра подписали и. о. главы Госгеокадастра Сергей Завадский и министр экономики Азербайджана.
InfoResist


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