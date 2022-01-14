Испанцы на законодательном уровне кошек и собак приравняли к членам семьи

Испания признала домашних питомцев разумными существами и законными членами семьи, поэтому теперь они будут иметь идентификационную карточку, которую внесут в национальную базу данных.

«Животные в Испании больше не будут иметь статус объекта, их нельзя будет изъять, оставить, плохо с ними обращаться или развести их с одним из владельцев в случае развода супругов. Изменения законодательства касаются всех животных независимо от того, домашние они или дикие», — говорится в сообщении.

Теперь во время разводов суд, так же как с детьми, будет решать, кому лучше заботиться о любимце. Котик или собачка достанется тому, у кого будет лучше финансовая состоятельность.

Также суды во время развода могут ограничить родителям возможность видеть своих детей, если окажется, что они жестоко обращались с домашними животными.

Домашних питомцев также можно будет включить в завещание.

Если ни один из наследников не захочет стать опекуном животного, его могут передать третьему лицу по уходу и защите.

Кроме того, в обновленном законодательстве указано, что если кто-то найдет потерянное животное, его нужно передать владельцу или лицу, которое за ним ухаживает, если нет признаков, что животное оставили специально или что над ним издевались. В таком случае нужно будет уведомить соответствующие органы.

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