Цены выросли на 40%, а доходы украинцев только на 3%

В Украине цены сельскохозяйственных товаропроизводителей на реализацию в среднем за 2021 год выросли на 40%. Об этом сообщил глава совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

"Рост мировых цен на отдельные сырьевые сельскохозяйственные товары повлиял на стоимость продуктов питания в потребительской корзине украинцев. В частности, стоимость сахара за год выросла на 28%, подсолнечного масла – 39%, яиц – 19%, хлеба – 19%. Цены на реализацию сельскохозяйственных товаропроизводителей в среднем за 2021 год выросли на 40%”, – написал Данилишин.

В то же время он обратил внимание, что экономическое восстановление происходит в Украине очень медленно, и по итогам года рост ВВП будет составлять лишь 3,2%, что ниже, чем в соседних странах Восточной Европы. Вместе с тем, годовая инфляция в нашей стране составляет 10%, при том что доходы украинцев выросли всего на 3%.

Напомним, что за 2021 год цены в Украине выросли на 10%. Больше всего удорожали газ, электроэнергия и пищевые продукты.

Кроме того, по итогам ноября задолженность населения Украины за коммунальные услуги выросла на 7,1 миллиарда гривен и достигла 72,7 миллиарда гривен.

К тому же с октября 2020 по октябрь 2021 в Украине подорожали все виды алкогольной и табачной продукции.

Как известно, по данным Государственной службы статистики, в Украине значительно подорожала курятина, рис, сахар, молоко, гречка и свинина. Однако, по мнению экспертов, в ближайшие несколько месяцев рост цен может замедлиться.

Prm.ua



