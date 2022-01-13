В Monobank предупредили о манипуляциях с использованием их бренда

Соучредитель Monobank Олег Гороховский сообщил в соцсетях о возможных манипуляциях, запущенных мошенниками с использованием бренда компании. Привыкшие к тому, что банк постоянно предлагает различные интересные новшества, клиенты могут присоединиться к мошенническим схемам и потерять деньги.

В частности, в Фейсбуке Гороховский написал:

"В связи с многочисленными запросами, хочу предостеречь клиентов от потери денег.

Мы не запускали никаких платформ для заработка денег и казино.

Никаких!

Пожалуйста, не ведитесь на этих аферистов. Наша СБ с правоохранительными органами работают над тем, чтобы остановить деятельность этих жуликов, но они появляются как грибы после дождя.

Пожалуйста, поделитесь этой информацией со своими друзьями и знакомыми.

Заодно сообщаю, что monopizza, monoтакси, мороженое Mono и даже этот ресторан в Тайланде (на фото) также не имеют к нам никакого отношения. Их всех объединяет то, что им не хватает ума придумать что-то стоящее и они воруют чужие креативы.

Прошу бойкотировать такое неприкрытое воровство, а жуликам если есть время и вдохновение морочить голову, а вместо перевода денег, в конце, просто передавать «Привет от Михал Иваныча!»

В ближайшем будушем Monobank рассчитывает создать продукт, который поможет выявлять мошенников до того, как они подберутся к счетам клиента.

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