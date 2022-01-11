"Поддержать"
Тренды:
Новости
Идем к независимости: Нафтогаз запустил в работу 50 новых скважин
Независимость обеспечена: Польша и Литва достроили собственный газопровод GIPL
Новая волна: в Украине за сутки - 5 429 случаев COVID-19
Изделия из крокодиловой кожи: все тонкости и преимущества PR
Первый раунд долгожданных переговоров США и России завершился
Революция в Казахстане закончилась, едва начавшись: сказался опыт "дедов"
Наступает момент истины - кто кого: стороны откровенно демонстрируют клыки и когти
В Казахстане для дискредитации протестов и организации погромов выпустили заключенных
Командующим Сил территориальной обороны Украины назначен боевой генерал
Главное за день: революция в Казахстане, бустерная ревакцинация, арест имущества Порошенко
В Украине снова растет инфицирование COVID и начинаеться бустерная ревакцинация
Полицейские в Токмаке не увольняются: в ГУНП заявили, что не получали рапорты
Создаются новые национальные парки и вводятся новые штрафы за нарушения в них
В школах Украины новая система питания: что будут есть дети
Казахстан "взорвался": почему, что происходит и чем может закончиться
Все новости
Бизнес / Энергетика

Независимость обеспечена: Польша и Литва достроили собственный газопровод GIPL

22:30, 11 янв 2022
0
Версия для печати

Независимость обеспечена: Польша и Литва достроили собственный газопровод GIPL

Литва и Польша завершили строительство газопровода GIPL. Он объединит балтийские страны и Финляндию с газовой сетью Евросоюза. Трубопровод протяженностью 165 километров полностью заполнили газом. Об этом сообщает оператор газотранспортной системы Литвы Amber Grid.

"Наш план и стратегический энергетический проект Литвы на $116 миллионов завершен. До конца 2021 года мы завершили строительство трубопровода GIPL", – говорится в сообщении.
Дату запуска GIPL объявят после согласования с польским оператором газотранспортной системы, когда строительство всей соединительной инфраструктуры будет подготовлено к запуску.
Трубопровод строился с 2020 года. Он объединит балтийские страны и Финляндию с газовой сетью Евросоюза.
GIPL также увеличит доступ к альтернативным источникам газа в регионе, а также обеспечит безопасность поставки голубого топлива и конкуренцию.
Amber Grid


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Зеленский "созрел": Порошенко объявлено подозрение в госизмене и создании ОПГ
Зеленский "созрел": Порошенко объявлено подозрение в госизмене и создании ОПГ
Борьба с коррупцией: Зе обещаний не выполнил, считают граждане Украины
Борьба с коррупцией: Зе обещаний не выполнил, считают граждане Украины
В мире нарастает кризис: инфляция ведущих экономик достигла исторических максимумов
В мире нарастает кризис: инфляция ведущих экономик достигла исторических максимумов
Украинские домохозяйства массово устанавливают солнечные панели
Украинские домохозяйства массово устанавливают солнечные панели
Мультимедиа
Смотреть еще
Образование / Экотехнологии / Видео
31-12-2021, 10:00
Школьница из Херсона придумала гениальный метод очистки рек без вмешательства в экосистему
Школьница из Херсона придумала гениальный метод очистки рек без вмешательства в экосистему
Мы будем жить в умных летающих сферах, которые сами себя обеспечивают
Мы будем жить в умных летающих сферах, которые сами себя обеспечивают
Семь сестёр: установлена самая древняя легенда, её рассказывали 100 тысяч лет назад
Семь сестёр: установлена самая древняя легенда, её рассказывали 100 тысяч лет назад
Украинские дизайнеры создали концепт электромобиля класса люкс с конкурентоспособным дизайном
Украинские дизайнеры создали концепт электромобиля класса люкс с конкурентоспособным дизайном
Украина опровергает российские фейки и укрепляет свою обороноспособность
Украина опровергает российские фейки и укрепляет свою обороноспособность
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще