Независимость обеспечена: Польша и Литва достроили собственный газопровод GIPL

Литва и Польша завершили строительство газопровода GIPL. Он объединит балтийские страны и Финляндию с газовой сетью Евросоюза. Трубопровод протяженностью 165 километров полностью заполнили газом. Об этом сообщает оператор газотранспортной системы Литвы Amber Grid.

"Наш план и стратегический энергетический проект Литвы на $116 миллионов завершен. До конца 2021 года мы завершили строительство трубопровода GIPL", – говорится в сообщении.

Дату запуска GIPL объявят после согласования с польским оператором газотранспортной системы, когда строительство всей соединительной инфраструктуры будет подготовлено к запуску.

Трубопровод строился с 2020 года. Он объединит балтийские страны и Финляндию с газовой сетью Евросоюза.

GIPL также увеличит доступ к альтернативным источникам газа в регионе, а также обеспечит безопасность поставки голубого топлива и конкуренцию.

Amber Grid



