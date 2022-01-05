Налог на квартиры пересчитают: всех украинцев проверят по-новому

В Украине с сентября 2022-го введут непрямые методы налогового контроля. При этом отчитываться придется даже в случае продажи своей квартиры, которую ранее приобрели с помощью теневого заработка.

"Налоговая сможет спросить о происхождении денег на приобретение ценного актива. И если человек не сможет ответить или показать декларацию об амнистии – он будет вынужден доплатить налог по расходы, которые не может объяснить", – сообщил глава профильного комитета Рады Даниил Гетманцев.

Если, к примеру, вы решите потратить накопленные за счет серой зарплаты деньги на покупку машины, налоговики могут задаться вопросом: откуда вы взяли такие деньги, и если ответа не будет, доначислят 19,5% налога к указанной сумме.

Здесь также стоит отметить, что "спрятаться" за рассказами о том, что копили в течение десятилетий с небольшого белого дохода, также не удастся. Налоговая в базах хранит информацию о всех белых доходах украинцев с 1995 года. Поэтому сопоставить заработок и накопления можно за последние 27 лет.

"На любую транзакцию у вас должен быть ответ: почему она происходит. Когда вы открываете счет в банке, вас попросят заполнить анкету, в частности, обозначить, зачем он вам нужен, какой объем операций будет по нему проходить, ваше финансовое состояние", – поясняет советник председателя правления одного из банков Василий Невмержицкий.

В Украине в 2022-м размер налога на квартиры и дома увеличится с 70,8 до 90 грн за квадрат. В 2022-м оплачивать нужно налог за 2021-й, при этом его размер привязан к минималке и составляет до 1,5% ее размера. Из-за перерасчета соцстандартов больше придется платить и за недвижимость.

Такая норма прописана в 266-й статье Налогового кодекса. Отметим, размер налога составляет до 1,5% минималки. Собранные средства платят в местный бюджет, поэтому местной власти разрешили взимать, к примеру, налог с квадрата в размере не 1,5%, а всего 1% минималки.

Норма, за которую не нужно платить налог, в понимании Налогового кодекса составляет 60 квадратов на квартиру и 120 квадратов на дом. Здесь важно учесть, что расчет – на каждого человека. Если жилье разделено в натуре между членами семьи, для каждого будет действовать своя "норма".

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн. Теперь их минимальная пенсионная выплата не будет зависеть от размера прожиточного минимума в стране.

Оbozrevatel



