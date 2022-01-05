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Бизнес / Потребрынок

Кабмин спасает хлебопёков и молочников: для них ограничена цена на газ

19:00, 05 янв 2022
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Кабмин спасает хлебопёков и молочников: для них ограничена цена на газ

Кабинет министров ограничил наценку при поставке природного газа производителям пшеничной муки, молока, хлеба, яиц, курятины и масла на уровне не более 24%. 

Согласно постановлению правительства, на период действия карантина (но не дольше чем до 30 апреля 2022 года) предельный уровень надбавки к цене на природный газ собственной добычи (без учета рентных платежей) установлена на уровне не более 24% при его поставке компаниям, которые производят продовольственные товары из перечня товаров, в частности: мука пшеничная, молоко, хлеб, яйца, курятина и масло.
Торговая надбавка за поставку природного газа собственной добычи для удовлетворения потребностей этих компаний устанавливается на уровне не выше 1%.
Кабинет министров Украины также добавил к списку пищевых продуктов батон и масло подсолнечное, подорожание которых субъекты хозяйствования должны заранее декларировать. Также власти запретили устанавливать наценку на эти два продукта более 10%.
Мясники и кондитеры, у которых тоже кризис, в список на льготы не попали.
Правительственный портал


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