Кабмин спасает хлебопёков и молочников: для них ограничена цена на газ

Кабинет министров ограничил наценку при поставке природного газа производителям пшеничной муки, молока, хлеба, яиц, курятины и масла на уровне не более 24%.

Согласно постановлению правительства, на период действия карантина (но не дольше чем до 30 апреля 2022 года) предельный уровень надбавки к цене на природный газ собственной добычи (без учета рентных платежей) установлена на уровне не более 24% при его поставке компаниям, которые производят продовольственные товары из перечня товаров, в частности: мука пшеничная, молоко, хлеб, яйца, курятина и масло.

Торговая надбавка за поставку природного газа собственной добычи для удовлетворения потребностей этих компаний устанавливается на уровне не выше 1%.

Кабинет министров Украины также добавил к списку пищевых продуктов батон и масло подсолнечное, подорожание которых субъекты хозяйствования должны заранее декларировать. Также власти запретили устанавливать наценку на эти два продукта более 10%.

Мясники и кондитеры, у которых тоже кризис, в список на льготы не попали.

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