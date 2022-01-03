Девять многонациональных военных учений состоится в Украине в 2-22 году

В текущем 2022 году на территории Украины состоится девять многонациональных военных учений, участие в которых примут десятки тысяч военнослужащих стран-членов НАТО. На эти нужды в украинском бюджете предусмотрено более 100 млн. грн.

Об этом говорится в Законе "Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях".

В частности, украинские ВСУ примут участие в следующих учениях:

«Объединенные Усилия – 2022» февраль – декабрь 2022, примут участие 12 500 военных;

"Репид Трайдент – 2022" март – декабрь 2022, 8500 военных;

"Казак Мэйс – 2022" март – декабрь 2022, 5 500 военных;

"Светлая лавина – 2022" февраль – декабрь, до 1300 бойцов;

"Сильвер Сейбер – 2022" 3 этапа, до 5500 участников; "Си Бриз – 2022" март – декабрь, до 7500 военных;

"Риверайн – 2022" украино-румынские учения, март – декабрь, до 400 солдат;

"Кленовая Арка – 2022" март – декабрь, до 3 700 участников; "Викинг – 2022" февраль – декабрь, до 200 воинов.

На финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением учений на территории Украины и за ее пределами, в 2022 году предусмотрено 106548, 33 тыс. гривен (52072,59 тыс. гривен на территории Украины).

Напомним

14 декабря Верховная Рада приняла решение Президента Владимира Зеленского о допуске подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях.

Ukrinform







