Год зеленого Быка уходит. Вопрос: хватит ли его навоза для отопления этой зимой?

Нет, мы не станем хаять всё подряд. Мы будем критиковать справедливо. Выборочно. Взвешенно. Потому что не всё, к счастью, ужасно, и не всё еще пропало. Хотя в целом итоги, конечно, зелёные и с неприятным таким душком.

Газовая удавка

Энергетика, дико извиняюсь, в тоннеле пятой точки. Газ настолько дорог (36282 грн за тысячу кубов, а прогнозируют 73000), что "ложится" самое необходимое: хлебопекарная промышленность, молочка и кондитерка. Цены поднимать практически некуда, население нищее, а продукция дорожает, и прибыль стремительно уходит в минус. И если шахтёрам под праздники выделили 300 миллионов на зарплату, то хлебопёкам, молочникам и кондитерам помощи ждать неоткуда. После праздников без конфет, конечно, как-то обойдёмся, но будут проблемы и с хлебом, и с молоком. А может, и ещё со многими продуктами. И это мы еще не начали мёрзнуть без отопления и электричества. Электростанции из-за отсутствия угля переведены на дорогущий газ, и он поэтому стремительно исчезает из наших хранилищ. Даже если переживём зиму, глобального коллапса летом - не избежать. Потому что из-за небывалой дороговизны газа и дефицита угля катастрофически дорожает электричество, а с ним и вообще всё. И всё одновременно рушится.

В общем, голодный, уже замерзающий Тигр мрачно глядит вслед уходящему в историю, отощавшему и не менее мрачному Быку. Зеленому. Тигр тоже зеленеет. От злости и возмущения.

Правительство, конечно, кормит народ сказками про повышение зарплат (средняя планируется 15778 грн) и пенсий (4533 грн), даже графики повышения показывают, но тут как не вспомнить мудрого Жванецкого, который мечтал приехать на танке, поставить всех этих рулевых к стенке с этими самыми графиками, навести на них ствол и мило спросить: ну, и что решать будем, пацаны?

А пацаны явно ответа не имеют. И уже даже не очень-то и хорохорятся.

Справедливости ради нужно сказать, что в газовой путинской удавке оказалась не только Украина, но и умная, толерантная и консервативно-умеренная Европа. Там тоже приостанавливают работу многие предприятия из-за непосильной газовой ноши. То есть, нам не очень обидно и совсем не скучно загибаться от газового кризиса в такой солидной компании, где все объединены одним чётким стремлением: не злить доброго Путина!

Да, и что там у нас с экономикой на фоне коронавируса, газовых войн и сокращения инвестиций?

Главными экономическими событиями в Украине в 2021 году стали рост инфляции, переход в период экономического роста и возобновление финансового сотрудничества с западными партнерами. Такие мнения высказали координатор Экспертной платформы НБУ Андрей Блинов и экономический эксперт Андрей Новак. Согласно отчету НБУ рост экономики в этом году составит 3,1%. Всего лишь. А мечтали же, помнится, (и обещали же!) про 7 или даже про 10...

Пляски рейтингов

Политическая ситуация внутри Украины не лучше энергетической. Та же пятая точка и тот же тоннель.

Зеленский, как говорят в его окружении, одержим рейтингами и всячески старается их поднять. Поднять - вопреки призывам больше заботиться об экономике страны и о её безопасности.

Практически все СМИ в своих комментариях увязывают политически мотивированное преследование Порошенко с желанием Зеленского повлиять на свои рейтинги. Потому что катастрофически сокращается количество сторонников. А еще быстрее растет количество разочарованных и возмущённых.

Если бы голосование за президентское кресло было сейчас, Зеленский в первом туре все так же набрал бы 24-25 процентов и победил бы всех других кандидатов. Но - вот неожиданность! - Порошенко, который бы занял второе место и вышел бы во второй тур с Зеленским, согласно последним социологическим опросам во втором туре уже побеждает действующего президента Украины!

Вот именно поэтому и нужно посадить Порошенко именно сейчас. Чтобы не вышел ненароком во второй тур!

За этой ситуацией внимательно наблюдает мировое сообщество и делает Зеленскому предупреждения: займитесь-ка, Владимир Александрович, выборами в САП, российской угрозой, газовой безопасностью, возвращением домой из ОРДЛО украинских заложников. Мало ли чем полезным для страны еще можно заняться! Но...

Но 29 декабря правоохранители произвели несанкционированные обыски у соратников и помощников Порошенко.

И на этом фоне, несмотря на все проблемы с восприятием у части населения пятого президента, его рейтинги растут, а рейтинги Зеленского, по меньшей мере, не меняются. И это - угроза для страны, потому что её действующий президент сердится и, очевидно, не может результативно заниматься чем-то ещё.

Российская угроза

Несмотря на все попытки мирового сообщества призвать Путина к спокойствию и к разумным действиям, он идёт напролом. Ва-банк. Есть у него какие-то, не вполне понятные нам аргументы.

Нет, бомба, это понятно. Гиперзвуковые ракеты - тоже впечатляют. Практически полная оккупация Черного и Азовского моря - как вариант...

Но явно есть что-то еще. Что-то такое, туз в колоде (или в рукаве), которым Путин надеется переиграть Байдена. Именно Байдена. Напрямую. Украина и даже страны ЕС для него - не субъекты. Байден и коллективный альянс - НАТО воспринимаются, как равноправные противники, с ними Путин и хочет договариваться.

Возможно тузом являются какие-то договора с Китаем, который тоже точит зубы на США и НАТО.

Возможно - расчёт на психологическую слабость противника, который вполне поддаётся на запугивания и шантаж. Тем же газом, например.

Более всех опасность угрожает Украине.

И тут опять мы вступаем в зелёные дебри.

Как и в самом начале каденции Зеленского, нам ничего не понятно.

Риторика как бы и проукраинская. Но при этом скандалы с "кротами", недокомплектация и недообеспечение армии (заказы на вооружение не выполняются, даже выделенные средства не осваиваются в полном объёме, зарплаты низкие, бытовые условия воинов отвратительные...), отсутствие правильных приоритетов во внутренней и внешней политике. И какое-то странное недопонимание со стороны Зеленского.

Он недопонимает дипломатические сигналы. Недопонимает сигналы от оппозиции. Не слышит предпринимателей. Игнорирует законы.

Он хочет услышать и увидеть Путина. Даже несмотря на то, что Путин его игнорирует и прямо унижает ультиматумами и заявлениями о том, что ему не о чем разговаривать с президентом страны, которой нет, которую Ленин создал и у которой есть земли, принадлежащие России.

Несмотря на все попытки умиротворить Россию, опасность прямого вторжения в Украину не снижается, а растет, о чем Зеленскому говорят все и уже не дипломатическим языком, а напрямую.

Называют и дату вторжения: примерно - в феврале 2022-го.

Британия поспешила заявить, что отзовёт своих консультантов.

США сообщили, что в военных действиях принимать участие не будут, а введут санкции, а своим гражданам посоветовали в Украину сейчас не ездить.

А Зеленский и его зелёный парламент - ушли на каникулы и рассказывают прессе, где и как будут встречать Новый год. Ну, и охотятся за Порошенко, конечно...

Есть, правда, и утешительные моменты.

НАТО оставило ударную группу военных кораблей в Средиземном море.

Финляндия, Норвегия и Швеция привели свои войска в полную боевую готовность.

Германия уже почти (!!!) решилась дать Украине летальное оружие.

США выделяет немалые деньги на украинскую армию.

Франция дала вертолеты пограничникам.

Британия - прислала полевой госпиталь.

Польша вместе с остальными европейскими "не слишком важными" странами требует участия в переговорах для себя и для Украины.

Грузия, Молдова и Украина вместе требуют вывести российские войска со своих территорий.

Но всё это вторжение Путина в Украину, если он решится на это, не остановит.

Путин добился разговора с Байденом 30 декабря. Они будут ставить друг другу ультиматумы. А мы - будем ждать итогов торгов...

30 декабря Зеленский созывает СНБО. И если вместо разговора о безопасности они там вдруг начнут принимать санкции по отношению Порошенко, например, или телеканала "Прямой" - наши дела плохи...

Социология

За ушедший год более 60% украинцев увидели положительные изменения с дорогами и технологиями, но не с борьбой с коррупцией, стабильностью курса гривны и решением вопроса войны на Донбассе. Об этом свидетельствуют результат опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 16-18 декабря 2021 года.

Улучшения увидели 20% (28% — отсутствие изменений, 40% — ухудшение), в безопасности на дорогах — 19% (34% — отсутствие изменений, 41% — ухудшение), качества медицинского обслуживания — 17% (31% — отсутствие изменений, 45% — ухудшение), качества образования — 12% (28% — отсутствие изменений, 40% — ухудшение). “Около половины опрошенных не увидели изменений за год в борьбе с коррупцией (37% сказали об ухудшении) и решении вопроса войны на Донбассе (34% отметили ухудшение)”, — отмечается в результатах опроса. Также большинство указали на отсутствие изменений в таких сферах как стабильность курса гривни и свобода слова и демократия.

Позитивчики от Дмитрия Кулебы

"Это был хороший год для дипломатии Украины. С одной стороны — год угроз и вызовов, собственно как всегда. С другой — год больших инициатив и достижений. МИД системно и последовательно работал над активным утверждением Украины как активного участника международной политики, системно укреплял безопасность для нашего государства в сложных условиях, открывал новые экономические возможности для украинского бизнеса в мире. За этот год нам удалось достичь многих результатов. Мы выделили самые важные из них", — сказал министр.

По версии министра, топ-10 побед украинской дипломатии 2021 года выглядят следующим образом.

1) Первая за 30 лет стратегия внешнеполитической деятельности, Азиатская и Африканская стратегии, Стратегия публичной дипломатии и коммуникационная Стратегия МИД;

2) Создание "Крымской плаформы";

3) Визит Президента Украины в США и построение доверительных отношений с администрацией Джо Байдена;

4) Открытие новых экономических возможностей для украинских компаний, экспансия украинского экспорта;

5) Усиление украинской армии усилиями дипломатов;

6) Запуск "Ассоциированного трио"(Украина, Молдова, Грузия) и его признание со стороны ЕС;

7) Дипломатия ради мира — деэскалация угрозам безопасности весной и мобилизация партнеров на разработку пакета сдерживания России сейчас;

8) Эвакуация из Афганистана и Сектора Газа примерно 1000 человек;

9) Сохранение возможностей для путешествий украинцев в Европу;

10) "Гордость за Украину".

Достижения агросектора Украины

Как сообщает Государственная таможенная служба, общий оборот составляет около 31,3 миллиарда долларов, что составляет 24,7% всего внешнеторгового оборота товарами Украины. При этом аграрный экспорт достиг показателя 24,4 миллиарда долларов, что на 22% больше, чем за 11 месяцев 2020 года.

Украина экспортировала: зерновые, масла, семена масличных культур и жмыхи, твердые отходы от извлечения растительных жиров и растительных масел. Крупнейшим покупателем украинской агропродукции остается Китай – удельный вес этой страны составил 15,4% в общей структуре экспорта этих категорий товаров. Далее следуют: Индия – 6,5%; Нидерланды – 6,4%; Египет – 5,9% и Турция – 4,8%.

Украина импортировала: плоды, орехи и цедру, рыбу, ракообразные и моллюски, табак и изделия из него, какао-бобы, продукты из них, шоколад, масло. В структуре импорта этой категории товаров наибольший удельный вес заняли: Польша – 10,5%; Германия и Италия – по 6,9%; Турция – 6,1% и Индонезия – 4,3%.

В Украине в 2021 году собрали рекордный урожай зерновых, зернобобовых и масличных культур за 30-летнюю историю независимости страны. Зерновых и зернобобовых в 2021 году собрано более 84 млн тонн, масличных культур — 22,6 млн тонн.

Приятные мелочи

* В Украине презентовали платформу о здоровом питании в школах "Знаїмо". Она является частью реформы системы школьного питания. По словам первой леди Елены Зеленской, цель "Знаїмо" - изменить школьное меню на полезное и здоровое и изменить пищевые привычки украинцев.

* В 2021 году удалось построить и модернизировать более 7 тысяч километров дорог и почти 14 тысяч за два года программы "Большое строительство", - сообщил президент.

* Десятилетняя украинка стала чемпионкой мира в конкурсе балета.

* "Нибулон" в Николаеве строит пять кораблей для пограничников.

* Школа обновляется: учителя получили более 27 тысяч ноутбуков.

* Лучшим иностранным студентом британской Королевской академии Сухопутных войск в Сандгерсте стал украинец.

* В частных медучреждениях можно получить бесплатную медпомощь.

* Армия Украины модернизируется и развивается.

* Лидеры "Люблинского треугольника" подписали совместное заявление о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО.

* Российский суд признал присутствие войск РФ на Донбассе.

* Теперь в Украине есть добровольная команда пожарных-монахинь.

* Украина "ще не вмерла" и умирать не собирается! Мы с трудностями справимся все вместе! С наступающим Новым годом и всем счастья!

Ирина Шевченко, InfoKava