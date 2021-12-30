"Поддержать"
Тренды:
Новости
Куда исчезают школьные учителя физики и математики
Украина опровергает российские фейки и укрепляет свою обороноспособность
Год зеленого Быка уходит. Вопрос: хватит ли его навоза для отопления этой зимой?
Лучшими легкоатлетами Украины в 2021 году стали Ярослава Магучих и Михаил Кохан
Двуличие РФ: грабят сами, но жалуются в международные инстанции на ограбленного
Россия - угроза для Украины: Зеленский утвердил стратегию информбезопасности и подписал фейковый указ (Дополнено)
Для Украины растет угроза с Азовского моря: ВСУ укрепляют боеспособность
Украинские хлебозаводы и кондитерские предприятия на грани закрытия
Наши предки делали бусы из морских раковин уже 150 тысяч лет назад, выяснили археологи
США, НАТО и ЕС поговорят с Россией по вопросам безопасности, но сдавать позиции не собираются (Дополнено)
Демографическая война в Крыму: Россия завозит своих граждан, преимущественно – военнослужащих
Киевская школьница Виктория Виджак стала лучшим мозговедом мира
США спасают Европу своим сжиженным газом: туда направляется 20 танкеров
Россия оправдывается за свою агрессию и готовится к новому обострению
В Украине представили первый военно-транспортный самолёт Ан-178
Все новости
Колумнистика

Год зеленого Быка уходит. Вопрос: хватит ли его навоза для отопления этой зимой?

01:07, 30 дек 2021
91

Год зеленого Быка уходит. Вопрос: хватит ли его навоза для отопления этой зимой?

Нет, мы не станем хаять всё подряд. Мы будем критиковать справедливо. Выборочно. Взвешенно. Потому что не всё, к счастью, ужасно, и не всё еще пропало. Хотя в целом итоги, конечно, зелёные и с неприятным таким душком.

Газовая удавка

Энергетика, дико извиняюсь, в тоннеле пятой точки. Газ настолько дорог (36282 грн за тысячу кубов, а прогнозируют 73000), что "ложится" самое необходимое: хлебопекарная промышленность, молочка и кондитерка. Цены поднимать практически некуда, население нищее, а продукция дорожает, и прибыль стремительно уходит в минус. И если шахтёрам под праздники выделили 300 миллионов на зарплату, то хлебопёкам, молочникам и кондитерам помощи ждать неоткуда. После праздников без конфет, конечно, как-то обойдёмся, но будут проблемы и с хлебом, и с молоком. А может, и ещё со многими продуктами. И это мы еще не начали мёрзнуть без отопления и электричества. Электростанции из-за отсутствия угля переведены на дорогущий газ, и он поэтому стремительно исчезает из наших хранилищ. Даже если переживём зиму, глобального коллапса летом - не избежать. Потому что из-за небывалой дороговизны газа и дефицита угля катастрофически дорожает электричество, а с ним и вообще всё. И всё одновременно рушится.
В общем, голодный, уже замерзающий Тигр мрачно глядит вслед уходящему в историю, отощавшему и не менее мрачному Быку. Зеленому. Тигр тоже зеленеет. От злости и возмущения.
Правительство, конечно, кормит народ сказками про повышение зарплат (средняя планируется 15778 грн) и пенсий (4533 грн), даже графики повышения показывают, но тут как не вспомнить мудрого Жванецкого, который мечтал приехать на танке, поставить всех этих рулевых к стенке с этими самыми графиками, навести на них ствол и мило спросить: ну, и что решать будем, пацаны?
А пацаны явно ответа не имеют. И уже даже не очень-то и хорохорятся.
Справедливости ради нужно сказать, что в газовой путинской удавке оказалась не только Украина, но и умная, толерантная и консервативно-умеренная Европа. Там тоже приостанавливают работу многие предприятия из-за непосильной газовой ноши. То есть, нам не очень обидно и совсем не скучно загибаться от газового кризиса в такой солидной компании, где все объединены одним чётким стремлением: не злить доброго Путина! 
Да, и что там у нас с экономикой на фоне коронавируса, газовых войн и сокращения инвестиций?
Главными экономическими событиями в Украине в 2021 году стали рост инфляции, переход в период экономического роста и возобновление финансового сотрудничества с западными партнерами. Такие мнения высказали координатор Экспертной платформы НБУ Андрей Блинов и экономический эксперт Андрей Новак. Согласно отчету НБУ рост экономики в этом году составит 3,1%.  Всего лишь. А мечтали же, помнится, (и обещали же!) про 7 или даже про 10...

Пляски рейтингов

Политическая ситуация внутри Украины не лучше энергетической. Та же пятая точка и тот же тоннель.
Зеленский, как говорят в его окружении, одержим рейтингами и всячески старается их поднять. Поднять - вопреки призывам больше заботиться об экономике страны и о её безопасности. 
Практически все СМИ в своих комментариях увязывают политически мотивированное преследование Порошенко с желанием Зеленского повлиять на свои рейтинги. Потому что катастрофически сокращается количество сторонников. А еще быстрее растет количество разочарованных и возмущённых. 
Если бы голосование за президентское кресло было сейчас, Зеленский в первом туре все так же набрал бы 24-25 процентов и победил бы всех других кандидатов. Но - вот неожиданность! - Порошенко, который бы занял второе место и вышел бы во второй тур с Зеленским, согласно последним социологическим опросам во втором туре уже побеждает действующего президента Украины!
Вот именно поэтому и нужно посадить Порошенко именно сейчас. Чтобы не вышел ненароком во второй тур!
За этой ситуацией внимательно наблюдает мировое сообщество и делает Зеленскому предупреждения: займитесь-ка, Владимир Александрович, выборами в САП, российской угрозой, газовой безопасностью, возвращением домой из ОРДЛО украинских заложников. Мало ли чем полезным для страны еще можно заняться! Но...
Но 29 декабря правоохранители произвели несанкционированные обыски у соратников и помощников Порошенко.
И на этом фоне, несмотря на все проблемы с восприятием у части населения пятого президента, его рейтинги растут, а рейтинги Зеленского, по меньшей мере, не меняются. И это - угроза для страны, потому что её действующий президент сердится и, очевидно, не может результативно заниматься чем-то ещё.

Российская угроза

Несмотря на все попытки мирового сообщества призвать Путина к спокойствию и к разумным действиям, он идёт напролом. Ва-банк. Есть у него какие-то, не вполне понятные нам аргументы. 
Нет, бомба, это понятно. Гиперзвуковые ракеты - тоже впечатляют. Практически полная оккупация Черного и Азовского моря - как вариант...
Но явно есть что-то еще. Что-то такое, туз в колоде (или в рукаве), которым Путин надеется переиграть Байдена. Именно Байдена. Напрямую. Украина и даже страны ЕС для него - не субъекты. Байден и коллективный альянс - НАТО воспринимаются, как равноправные противники, с ними Путин и хочет договариваться.
Возможно тузом являются какие-то договора с Китаем, который тоже точит зубы на США и НАТО.
Возможно - расчёт на психологическую слабость противника, который вполне поддаётся на запугивания и шантаж. Тем же газом, например. 
Более всех опасность угрожает Украине. 
И тут опять мы вступаем в зелёные дебри. 
Как и в самом начале каденции Зеленского, нам ничего не понятно. 
Риторика как бы и проукраинская. Но при этом скандалы с "кротами", недокомплектация и недообеспечение армии (заказы на вооружение не выполняются, даже выделенные средства не осваиваются в полном объёме, зарплаты низкие, бытовые условия воинов отвратительные...), отсутствие правильных приоритетов во внутренней и внешней политике. И какое-то странное недопонимание со стороны Зеленского.
Он недопонимает дипломатические сигналы. Недопонимает сигналы от оппозиции. Не слышит предпринимателей. Игнорирует законы. 
Он хочет услышать и увидеть Путина. Даже несмотря на то, что Путин его игнорирует и прямо унижает ультиматумами и заявлениями о том, что ему не о чем разговаривать с президентом страны, которой нет, которую Ленин создал и у которой есть земли, принадлежащие России.
Несмотря на все попытки умиротворить Россию, опасность прямого вторжения в Украину не снижается, а растет, о чем Зеленскому говорят все и уже не дипломатическим языком, а напрямую.
Называют и дату вторжения: примерно - в феврале 2022-го.
Британия поспешила заявить, что отзовёт своих консультантов.
США сообщили, что в военных действиях принимать участие не будут, а введут санкции, а своим гражданам посоветовали в Украину сейчас не ездить.
А Зеленский и его зелёный парламент - ушли на каникулы и рассказывают прессе, где и как будут встречать Новый год. Ну, и охотятся за Порошенко, конечно...
Есть, правда, и утешительные моменты.
НАТО оставило ударную группу военных кораблей в Средиземном море.
Финляндия, Норвегия и Швеция привели свои войска в полную боевую готовность.
Германия уже почти (!!!) решилась дать Украине летальное оружие. 
США выделяет немалые деньги на украинскую армию.
Франция дала вертолеты пограничникам.
Британия - прислала полевой госпиталь. 
Польша вместе с остальными европейскими "не слишком важными" странами требует участия в переговорах для себя и для Украины. 
Грузия, Молдова и Украина вместе требуют вывести российские войска со своих территорий. 
Но всё это вторжение Путина в Украину, если он решится на это, не остановит.
Путин добился разговора с Байденом 30 декабря. Они будут ставить друг другу ультиматумы. А мы - будем ждать итогов торгов...
30 декабря Зеленский созывает СНБО. И если вместо разговора о безопасности они там вдруг начнут принимать санкции по отношению Порошенко, например, или телеканала "Прямой" - наши дела плохи...

Социология

За ушедший год более 60% украинцев увидели положительные изменения с дорогами и технологиями, но не с борьбой с коррупцией, стабильностью курса гривны и решением вопроса войны на Донбассе. Об этом свидетельствуют результат опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 16-18 декабря 2021 года.
Улучшения увидели 20% (28% — отсутствие изменений, 40% — ухудшение), в безопасности на дорогах — 19% (34% — отсутствие изменений, 41% — ухудшение), качества медицинского обслуживания — 17% (31% — отсутствие изменений, 45% — ухудшение), качества образования — 12% (28% — отсутствие изменений, 40% — ухудшение). “Около половины опрошенных не увидели изменений за год в борьбе с коррупцией (37% сказали об ухудшении) и решении вопроса войны на Донбассе (34% отметили ухудшение)”, — отмечается в результатах опроса. Также большинство указали на отсутствие изменений в таких сферах как стабильность курса гривни и свобода слова и демократия.

Позитивчики от Дмитрия Кулебы

"Это был хороший год для дипломатии Украины. С одной стороны — год угроз и вызовов, собственно как всегда. С другой — год больших инициатив и достижений. МИД системно и последовательно работал над активным утверждением Украины как активного участника международной политики, системно укреплял безопасность для нашего государства в сложных условиях, открывал новые экономические возможности для украинского бизнеса в мире. За этот год нам удалось достичь многих результатов. Мы выделили самые важные из них", — сказал министр.
По версии министра, топ-10 побед украинской дипломатии 2021 года выглядят следующим образом.
1) Первая за 30 лет стратегия внешнеполитической деятельности, Азиатская и Африканская стратегии, Стратегия публичной дипломатии и коммуникационная Стратегия МИД;
2) Создание "Крымской плаформы";
3) Визит Президента Украины в США и построение доверительных отношений с администрацией Джо Байдена;
4) Открытие новых экономических возможностей для украинских компаний, экспансия украинского экспорта;
5) Усиление украинской армии усилиями дипломатов;
6) Запуск "Ассоциированного трио"(Украина, Молдова, Грузия) и его признание со стороны ЕС;
7) Дипломатия ради мира — деэскалация угрозам безопасности весной и мобилизация партнеров на разработку пакета сдерживания России сейчас;
8) Эвакуация из Афганистана и Сектора Газа примерно 1000 человек;
9) Сохранение возможностей для путешествий украинцев в Европу;
10) "Гордость за Украину".

Достижения агросектора Украины

Как сообщает Государственная таможенная служба, общий оборот составляет около 31,3 миллиарда долларов, что составляет 24,7% всего внешнеторгового оборота товарами Украины. При этом аграрный экспорт достиг показателя 24,4 миллиарда долларов, что на 22% больше, чем за 11 месяцев 2020 года.
Украина экспортировала: зерновые, масла, семена масличных культур и жмыхи, твердые отходы от извлечения растительных жиров и растительных масел. Крупнейшим покупателем украинской агропродукции остается Китай – удельный вес этой страны составил 15,4% в общей структуре экспорта этих категорий товаров. Далее следуют: Индия – 6,5%; Нидерланды – 6,4%; Египет – 5,9% и Турция – 4,8%.
Украина импортировала: плоды, орехи и цедру, рыбу, ракообразные и моллюски, табак и изделия из него, какао-бобы, продукты из них, шоколад, масло. В структуре импорта этой категории товаров наибольший удельный вес заняли: Польша – 10,5%; Германия и Италия – по 6,9%; Турция – 6,1% и Индонезия – 4,3%. 
В Украине в 2021 году собрали рекордный урожай зерновых, зернобобовых и масличных культур за 30-летнюю историю независимости страны. Зерновых и зернобобовых в 2021 году собрано более 84 млн тонн, масличных культур — 22,6 млн тонн.

Приятные мелочи

* В Украине презентовали платформу о здоровом питании в школах "Знаїмо". Она является частью реформы системы школьного питания. По словам первой леди Елены Зеленской, цель "Знаїмо" - изменить школьное меню на полезное и здоровое и изменить пищевые привычки украинцев.

* В 2021 году удалось построить и модернизировать более 7 тысяч километров дорог и почти 14 тысяч за два года программы "Большое строительство", - сообщил президент.

* Десятилетняя украинка стала чемпионкой мира в конкурсе балета.

* "Нибулон" в Николаеве строит пять кораблей для пограничников.

* Школа обновляется: учителя получили более 27 тысяч ноутбуков.

* Лучшим иностранным студентом британской Королевской академии Сухопутных войск в Сандгерсте стал украинец.

* В частных медучреждениях можно получить бесплатную медпомощь. 

* Армия Украины модернизируется и развивается.

* Лидеры "Люблинского треугольника" подписали совместное заявление о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО.

* Российский суд признал присутствие войск РФ на Донбассе.

* Теперь в Украине есть добровольная команда пожарных-монахинь.

* Украина "ще не вмерла" и умирать не собирается!  Мы с трудностями справимся все вместе! С наступающим Новым годом и всем счастья!

Ирина Шевченко, InfoKava


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Зеленский "созрел": Порошенко объявлено подозрение в госизмене и создании ОПГ
Зеленский "созрел": Порошенко объявлено подозрение в госизмене и создании ОПГ
Борьба с коррупцией: Зе обещаний не выполнил, считают граждане Украины
Борьба с коррупцией: Зе обещаний не выполнил, считают граждане Украины
В мире нарастает кризис: инфляция ведущих экономик достигла исторических максимумов
В мире нарастает кризис: инфляция ведущих экономик достигла исторических максимумов
Украинские домохозяйства массово устанавливают солнечные панели
Украинские домохозяйства массово устанавливают солнечные панели
Мультимедиа
Смотреть еще
Политика / Армия / Главные новости / Фото
Сегодня, 09:00
Украина опровергает российские фейки и укрепляет свою обороноспособность
Украина опровергает российские фейки и укрепляет свою обороноспособность
Для Украины растет угроза с Азовского моря: ВСУ укрепляют боеспособность
Для Украины растет угроза с Азовского моря: ВСУ укрепляют боеспособность
Наши предки делали бусы из морских раковин уже 150 тысяч лет назад, выяснили археологи
Наши предки делали бусы из морских раковин уже 150 тысяч лет назад, выяснили археологи
Теперь в Украине есть добровольная команда пожарниц-монахинь во главе с игуменьей
Теперь в Украине есть добровольная команда пожарниц-монахинь во главе с игуменьей
Три новых геликоптера для Госпогранслужбы прибыли Украину из Франции
Три новых геликоптера для Госпогранслужбы прибыли Украину из Франции
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще