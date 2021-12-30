"Поддержать"
Тренды:
Новости
Мы будем жить в умных летающих сферах, которые сами себя обеспечивают
Ударная группа военных кораблей США из-за угрозы вторжения России в Украину остётся в Средиземном море
Семь сестёр: установлена самая древняя легенда, её рассказывали 100 тысяч лет назад
Президента Украины объявили должником в Крыму: Аксенов угрожает судом
Украинские дизайнеры создали концепт электромобиля класса люкс с конкурентоспособным дизайном
Куда исчезают школьные учителя физики и математики
Украина опровергает российские фейки и укрепляет свою обороноспособность
Год зеленого Быка уходит. Вопрос: хватит ли его навоза для отопления этой зимой?
Лучшими легкоатлетами Украины в 2021 году стали Ярослава Магучих и Михаил Кохан
Двуличие РФ: грабят сами, но жалуются в международные инстанции на ограбленного
Россия - угроза для Украины: Зеленский утвердил стратегию информбезопасности (Дополнено)
Для Украины растет угроза с Азовского моря: ВСУ укрепляют боеспособность
Украинские хлебозаводы и кондитерские предприятия на грани закрытия
Наши предки делали бусы из морских раковин уже 150 тысяч лет назад, выяснили археологи
США, НАТО и ЕС поговорят с Россией по вопросам безопасности, но сдавать позиции не собираются (Дополнено)
Все новости
Экотехнологии / Главные новости / Фото

Мы будем жить в умных летающих сферах, которые сами себя обеспечивают

21:00, 30 дек 2021
83

Мы будем жить в умных летающих сферах, которые сами себя обеспечивают

Концептуальная среда обитания Carbon Capture Refuge X была разработана дизайнером Bless Yee как архитектурное решение будущего, которое предоставит ученым место для исследований в тропосфере Земли, улавливания углерода из воздуха и производства электроэнергии. 

Среда обитания характеризуется летающей конструкцией, которая будет располагаться высоко над поверхностью Земли, будет использовать вентиляторы для захвата воздуха. Конструкция будет работать для улавливания углерода из атмосферы и выработки энергии с помощью солнечных батарей для поддержки различных инженерных сетей по всей структуре.
В каждом доме-сфере будут солнечные батареи и вентиляторы прямого улавливания воздуха, которые извлекают углерод из атмосферы для преобразования в электрическую энергию. Энергия будет проходить через неоновые полосы на полу, стенах и крышах конструкции. Дизайнер описывает эти полосы как «жилы», предназначенные для циркуляции инженерных коммуникаций по всей конструкции. Они также будут действовать как «мускулы», которые удлиняются, чтобы приспособиться к росту системы, а также открываться и закрываться в зависимости от погоды, чтобы внутрь проникал воздух и естественный свет!
Carbon Capture Refuge X - это творческое видение парящего, технологически продвинутого города будущего. Несмотря на то, что дизайн кажется чем-то фантастическим, что вы можете увидеть только в фильмах, на самом деле он демонстрирует достижимые технологии, такие как улавливание углерода, которое будет играть важную роль в обращении вспять изменения климата.
В конструкции используется магнитное поле Земли, чтобы удерживать обитаемую сферу над землей и морем, создавая таким образом парящую структуру в тропосфере. Его физическая форма будет постоянно развиваться. Дроны будут использоваться для доставки товаров между сферами.
Carbon Capture Refuge X также будет включать сбор дождевой воды, которая будет храниться и фильтроваться растительностью, а затем использоваться для дополнения гидропонного земледелия. Растительность создает локальный микроклимат. Также будет центр управления, который следит за комфортом, местоположением и коммуникациями в среде обитания. 



Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Зеленский "созрел": Порошенко объявлено подозрение в госизмене и создании ОПГ
Зеленский "созрел": Порошенко объявлено подозрение в госизмене и создании ОПГ
Борьба с коррупцией: Зе обещаний не выполнил, считают граждане Украины
Борьба с коррупцией: Зе обещаний не выполнил, считают граждане Украины
В мире нарастает кризис: инфляция ведущих экономик достигла исторических максимумов
В мире нарастает кризис: инфляция ведущих экономик достигла исторических максимумов
Украинские домохозяйства массово устанавливают солнечные панели
Украинские домохозяйства массово устанавливают солнечные панели
Мультимедиа
Смотреть еще
Экотехнологии / Главные новости / Фото
Вчера, 21:00
Мы будем жить в умных летающих сферах, которые сами себя обеспечивают
Мы будем жить в умных летающих сферах, которые сами себя обеспечивают
Семь сестёр: установлена самая древняя легенда, её рассказывали 100 тысяч лет назад
Семь сестёр: установлена самая древняя легенда, её рассказывали 100 тысяч лет назад
Украинские дизайнеры создали концепт электромобиля класса люкс с конкурентоспособным дизайном
Украинские дизайнеры создали концепт электромобиля класса люкс с конкурентоспособным дизайном
Украина опровергает российские фейки и укрепляет свою обороноспособность
Украина опровергает российские фейки и укрепляет свою обороноспособность
Для Украины растет угроза с Азовского моря: ВСУ укрепляют боеспособность
Для Украины растет угроза с Азовского моря: ВСУ укрепляют боеспособность
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще