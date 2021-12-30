Мы будем жить в умных летающих сферах, которые сами себя обеспечивают

Концептуальная среда обитания Carbon Capture Refuge X была разработана дизайнером Bless Yee как архитектурное решение будущего, которое предоставит ученым место для исследований в тропосфере Земли, улавливания углерода из воздуха и производства электроэнергии.

Среда обитания характеризуется летающей конструкцией, которая будет располагаться высоко над поверхностью Земли, будет использовать вентиляторы для захвата воздуха. Конструкция будет работать для улавливания углерода из атмосферы и выработки энергии с помощью солнечных батарей для поддержки различных инженерных сетей по всей структуре.

В каждом доме-сфере будут солнечные батареи и вентиляторы прямого улавливания воздуха, которые извлекают углерод из атмосферы для преобразования в электрическую энергию. Энергия будет проходить через неоновые полосы на полу, стенах и крышах конструкции. Дизайнер описывает эти полосы как «жилы», предназначенные для циркуляции инженерных коммуникаций по всей конструкции. Они также будут действовать как «мускулы», которые удлиняются, чтобы приспособиться к росту системы, а также открываться и закрываться в зависимости от погоды, чтобы внутрь проникал воздух и естественный свет!

Carbon Capture Refuge X - это творческое видение парящего, технологически продвинутого города будущего. Несмотря на то, что дизайн кажется чем-то фантастическим, что вы можете увидеть только в фильмах, на самом деле он демонстрирует достижимые технологии, такие как улавливание углерода, которое будет играть важную роль в обращении вспять изменения климата.

В конструкции используется магнитное поле Земли, чтобы удерживать обитаемую сферу над землей и морем, создавая таким образом парящую структуру в тропосфере. Его физическая форма будет постоянно развиваться. Дроны будут использоваться для доставки товаров между сферами.

Carbon Capture Refuge X также будет включать сбор дождевой воды, которая будет храниться и фильтроваться растительностью, а затем использоваться для дополнения гидропонного земледелия. Растительность создает локальный микроклимат. Также будет центр управления, который следит за комфортом, местоположением и коммуникациями в среде обитания.

Bless Yee



