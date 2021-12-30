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Политика / Война

Ударная группа военных кораблей США из-за угрозы вторжения России в Украину остётся в Средиземном море

20:00, 30 дек 2021
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Ударная группа военных кораблей США из-за угрозы вторжения России в Украину остётся в Средиземном море

Военные корабли США останутся в Средиземном море из-за скопления войск РФ вблизи границ Украины и из-за угрозы российского вторжения в Украину. Соответствующее решение было принято в Пентагоне.

Министр обороны США Ллойд Остин приказал ударной группе авианосцев ВМС США оставаться в районе Средиземного моря, а не двигаться на Ближний Восток. Такое решение было принято на фоне опасений по поводу скопления российских войск у границы с Украиной.
Остин заявил, что изменение расписания авианосца США Harry S. Truman и сопровождающих его пяти американских военных кораблей отражает необходимость постоянного присутствия в Европе.
"Это необходимо для того, чтобы успокоить союзников и партнеров США в регионе", - заявил чиновник в Пентагоне.
Ударная группа Harry S. Truman включает в себя пять американских кораблей - крейсер USS San Jacinto и эсминцы с управляемыми ракетами USS Cole, USS Bainbridge, USS Gravely и USS Jason Dunham. Также с ними находится фрегат Королевских ВМС Норвегии HNoMS Фритоф Нансен.
Harry S. Truman вошел в Средиземное море 14 декабря. Планировалось, что после этого он продолжит свой путь в район Персидского залива.
Представитель Европейского командования Билл Спейс подтвердил, что авианосная группировка продолжает действовать в зоне командования Шестого флота США, в которую входят Средиземное и Черное моря. Он не стал комментировать будущие операции группировки, сославшись на то, что они носят динамический характер и обусловлены политикой оперативной безопасности.
Как сообщалось, РФ продолжает наращивать военные силы вдоль украинских границ. В Минобороны Украины была опубликована свежая карта, на которой показано расположение войск и тяжелой техники. В частности, на восточной границе сконцентрировано около 10-ти батальонных тактических групп. На территории Беларуси находятся авиационные части, танковый батальон и мотопехотные подразделения. В Курской области разместили лагерь с вооружением и боевой техникой. 
Associated Press


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