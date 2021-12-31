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Школьница из Херсона придумала гениальный метод очистки рек без вмешательства в экосистему

10:00, 31 дек 2021
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Школьница из Херсона придумала гениальный метод очистки рек без вмешательства в экосистему

Украинскую школьницу, ученицу 10 класса Новокаховской школы №1 Херсонской области Викторию Панченко, в США официально признали гением. За свой проект по очистке рек девушка получила грант в 15 тысяч долларов на обучение в университете Нью-Йорка и бронзовую медаль Всемирной олимпиады гениев.

Проект украинской школьницы поможет очистить реки естественными способами без механического вмешательства в экосистему.
Всего в конкурсе приняли участие около 1,5 тысячи человек со всего мира. Свой проект 15-летняя Вика реализовывала не сама, ей помогала семья. Начинала этот проект старшая сестра школьницы Вероника, а помогала им мама, которая по специальности биолог.
Семья любит сплавляться по Днепру и заметили, что вода чище там, где растет камыш и рогоз. Именно это и стало основой для проекта.
"Камыш и рогоз очень хорошо очищают речную воду именно от нитратов и фосфатов - раскладывая их на простые элементы", - рассказала мама школьницы.
Изначально никто не знал, приживется ли камыш без почвы, но эксперимент показал, что растение не только не погибло, а пустило побеги.  
"Камыш выкапывали обязательно с корнем, привязывали растение к камням и ставили в воду таким образом, чтобы корень не касался дна", - объяснила Вика.
Девушки собрали понтонную мобильную конструкцию из пластиковых труб, держащей сетки и высаженным в нее рогозом и камышом. Такое биоплато в 10 квадратных метров за день очищает 1 кубометр загрязненной воды Днепра.
По словам бывшего руководителя Главного Каховского магистрального канала и научного руководителя Юрия Влащенко, изобретение – настоящий прорыв в очистке водоемов Украины. При этом он указал, что такое биоплато надо устанавливать на протоки, чтобы вода проходила через него.

Вика за третье место в конкурсе получила стипендию в 15 тысяч долларов на обучение в Нью-Йорке, но воспользоваться ею она не сможет. Проблема заключается в том, что стоимость за обучение в год составляет 70 тысяч долларов. У семьи просто нет еще 55 тысяч долларов, чтобы покрыть разницу. 
УНИАН


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