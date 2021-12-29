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Политика / Война

Демографическая война в Крыму: Россия завозит своих граждан, преимущественно – военнослужащих

11:00, 29 дек 2021
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Демографическая война в Крыму: Россия завозит своих граждан, преимущественно – военнослужащих

Российская Федерация привезла на территорию временно оккупированного Крыма не менее 600 тысяч своих граждан. Этим страна-агрессор создает на украинском полуострове плацдарм для расширения своего влияния в регионе. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"В настоящее время там идет полное перевооружение и постоянно проходят обучение. По данным нашей разведки, они ввезли уже туда более 600 тысяч граждан РФ, чтобы заселить территорию Крыма", – подчеркнул Данилов.
По данным российской статистики, с 2014 года на территорию Крымского полуострова, без учета Севастополя, переехало около 117 тысяч человек.
В сюжете привели слова подконтрольного РФ "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева: по "потреблению воды и хлеба", он высчитал, что в городе проживает более 700 тысяч человек.
Правозащитники же убеждены, что реальное количество россиян, перебравшихся за это время в Крым, гораздо больше. К тому же речь идет преимущественно о милитаризованном населении – военных и Правоохранители указывают на сложность изучить нынешний демографический состав временно оккупированного полуострова. Прокуратура АР Крым и города Севастополя вместе с экспертами продолжают разрабатывать методы, позволяющие посчитать количество переселенных россиян и тех, кого оккупация заставила покинуть полуостров.
Оbozrevatel

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