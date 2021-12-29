Россия оправдывается за свою агрессию и готовится к новому обострению

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что Североатлантический альянс готовится к крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией. При этом события на востоке Украины якобы были спровоцированы странами Запада, а НАТО использовал их в качестве предлога для прекращения взаимодействия с Российской Федерацией.

Соответствующие заявления чиновник озвучил на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве, пишет ТАСС. Он подчеркнул, что военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности со страной-агрессором.

Федоров заявил, что в военных документах НАТО последних лет Россия определена в качестве главного источника угроз безопасности коалиции, несмотря на то, что согласно "Римской декларации" РФ и альянс не могут рассматривать друг друга как противника.

Конкретизируя свои слова о военных провокациях НАТО вблизи границ России, чиновник отметил попытку британского эсминца УРО Defender 23 июня 2021 года зайти в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент у побережья Крыма. В общем, по его словам, в Черноморском регионе выросла интенсивность задействования разведывательной авиации по сравнению с 2020 годом более чем на 60%.

"Ежегодно блоком НАТО проводится 30 крупных учений, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения военных действий против России", – заверил Федоров.

Он высказал мнение, что войну в Украине в 2014 году, которую чиновник назвал "кровавым переворотом", спровоцировали именно страны Запада при поддержке США. Этот конфликт, по словам чиновника, якобы был также использован НАТО в качестве предлога для прекращения взаимодействия с Россией.

Подводя итоги, Федоров заявил, что Минобороны России ждет от НАТО незамедлительной реакции на предложения по гарантиям безопасности и готово начать переговоры в любое время.

"Полагаем, что данное соглашение разработано в интересах как России, так и Европы в целом", – отметил замминистра.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ может отреагировать на расширение НАТО в восточном направлении "по-разному". Все будет зависеть от того, что именно предложат главе государства российские военные эксперты. Глава страны-агрессора не раз говорил о том, что размещение в Украине оружия НАТО и расширение Альянса на восток в целом – это "красные линии" для Кремля.

Оbozrevatel



