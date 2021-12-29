"Поддержать"
Тренды:
Новости
Наши предки делали бусы из морских раковин уже 150 тысяч лет назад, выяснили археологи
США, НАТО и ЕС поговорят с Россией по вопросам безопасности, но сдавать позиции не собираются
Демографическая война в Крыму: Россия завозит своих граждан, преимущественно – военнослужащих
Киевская школьница Виктория Виджак стала лучшим мозговедом мира
США спасают Европу своим сжиженным газом: туда направляется 20 танкеров
Россия оправдывается за свою агрессию и готовится к новому обострению
В Украине представили первый военно-транспортный самолёт Ан-178
Правда о кофе: помогает в профилактике диабета, влияет на кости и волосы
МИД РФ предупредило США: "Мы не блефуем и у нас есть план на случай отказа"
В Финляндии запущен крупнейший ядерный реактор в Европе
Теперь в Украине есть добровольная команда пожарниц-монахинь во главе с игуменьей
Украина создаёт гарантированные мощности для импорта газа
Три новых геликоптера для Госпогранслужбы прибыли Украину из Франции
Патрульная полиция ведет "тихую забастовку", требуя повышения зарплаты
Определены лучший спортсмен Европы и лучшие молодые футболисты мира
Все новости
Политика / Война

Россия оправдывается за свою агрессию и готовится к новому обострению

06:00, 29 дек 2021
68

Россия оправдывается за свою агрессию и готовится к новому обострению

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что Североатлантический альянс готовится к крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией. При этом события на востоке Украины якобы были спровоцированы странами Запада, а НАТО использовал их в качестве предлога для прекращения взаимодействия с Российской Федерацией.

Соответствующие заявления чиновник озвучил на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве, пишет ТАСС. Он подчеркнул, что военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности со страной-агрессором.
Федоров заявил, что в военных документах НАТО последних лет Россия определена в качестве главного источника угроз безопасности коалиции, несмотря на то, что согласно "Римской декларации" РФ и альянс не могут рассматривать друг друга как противника.
Конкретизируя свои слова о военных провокациях НАТО вблизи границ России, чиновник отметил попытку британского эсминца УРО Defender 23 июня 2021 года зайти в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент у побережья Крыма. В общем, по его словам, в Черноморском регионе выросла интенсивность задействования разведывательной авиации по сравнению с 2020 годом более чем на 60%.
"Ежегодно блоком НАТО проводится 30 крупных учений, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения военных действий против России", – заверил Федоров.
Он высказал мнение, что войну в Украине в 2014 году, которую чиновник назвал "кровавым переворотом", спровоцировали именно страны Запада при поддержке США. Этот конфликт, по словам чиновника, якобы был также использован НАТО в качестве предлога для прекращения взаимодействия с Россией.
Подводя итоги, Федоров заявил, что Минобороны России ждет от НАТО незамедлительной реакции на предложения по гарантиям безопасности и готово начать переговоры в любое время.
"Полагаем, что данное соглашение разработано в интересах как России, так и Европы в целом", – отметил замминистра.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ может отреагировать на расширение НАТО в восточном направлении "по-разному". Все будет зависеть от того, что именно предложат главе государства российские военные эксперты. Глава страны-агрессора не раз говорил о том, что размещение в Украине оружия НАТО и расширение Альянса на восток в целом – это "красные линии" для Кремля.
Оbozrevatel

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Зеленский "созрел": Порошенко объявлено подозрение в госизмене и создании ОПГ
Зеленский "созрел": Порошенко объявлено подозрение в госизмене и создании ОПГ
Борьба с коррупцией: Зе обещаний не выполнил, считают граждане Украины
Борьба с коррупцией: Зе обещаний не выполнил, считают граждане Украины
В мире нарастает кризис: инфляция ведущих экономик достигла исторических максимумов
В мире нарастает кризис: инфляция ведущих экономик достигла исторических максимумов
Украинские домохозяйства массово устанавливают солнечные панели
Украинские домохозяйства массово устанавливают солнечные панели
Мультимедиа
Смотреть еще
Общество / История / Фото
Сегодня, 13:00
Наши предки делали бусы из морских раковин уже 150 тысяч лет назад, выяснили археологи
Наши предки делали бусы из морских раковин уже 150 тысяч лет назад, выяснили археологи
Теперь в Украине есть добровольная команда пожарниц-монахинь во главе с игуменьей
Теперь в Украине есть добровольная команда пожарниц-монахинь во главе с игуменьей
Три новых геликоптера для Госпогранслужбы прибыли Украину из Франции
Три новых геликоптера для Госпогранслужбы прибыли Украину из Франции
"Дачный сезон": полярные медведи поселились на заброшенной метеостанции
"Дачный сезон": полярные медведи поселились на заброшенной метеостанции
Плавучему "умному" городу не страшны наводнения и ураганы
Плавучему "умному" городу не страшны наводнения и ураганы
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще