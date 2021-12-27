В Финляндии запущен крупнейший ядерный реактор в Европе

В Финляндии запустили крупнейший ядерный реактор в Европе Olkiluoto 3. Производство электроэнергии планируется начать в январе с 30%. Полноценно АЭС заработает с июня.

Проект реализовала компания Teollisuuden Voima. Соответствующее разрешение от Центра радиационной и ядерной безопасности STUK было получено неделю назад.

Согласно документу, условия для проведения испытаний с достижением начальной критичности и испытаний в режиме малой мощности выполнены, а пусконаладочные работы прошли успешно. Станция работает по плану.

Как указано, производство электроэнергии новым реактором планируется начать в конце января - после подключения к национальной сети - с 30%. В течение пробного периода (порядка шести месяцев) будет использоваться разная мощность. Полноценно АЭС заработает с июня. Ее новый реактор будет производить около 15% всей электроэнергии в Финляндии.

В Teollisuuden Voima подчеркнули, что последний запуск атомной электростанции в стране состоялся более 40 лет назад, а в Европе - около 15 лет назад.

Как сообщалось, Франция впервые за несколько десятилетий возобновляет программу строительства атомных реакторов, чтобы снизить зависимость от импортных энергоносителей.

Yle.fi



