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В Финляндии запущен крупнейший ядерный реактор в Европе

20:00, 27 дек 2021
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В Финляндии запущен крупнейший ядерный реактор в Европе

В Финляндии запустили крупнейший ядерный реактор в Европе Olkiluoto 3. Производство электроэнергии планируется начать в январе с 30%. Полноценно АЭС заработает с июня.

Проект реализовала компания Teollisuuden Voima. Соответствующее разрешение от Центра радиационной и ядерной безопасности STUK было получено неделю назад.
Согласно документу, условия для проведения испытаний с достижением начальной критичности и испытаний в режиме малой мощности выполнены, а пусконаладочные работы прошли успешно. Станция работает по плану.
Как указано, производство электроэнергии новым реактором планируется начать в конце января - после подключения к национальной сети -  с 30%. В течение пробного периода (порядка шести месяцев) будет использоваться разная мощность. Полноценно АЭС заработает с июня. Ее новый реактор будет производить около 15% всей электроэнергии в Финляндии. 
В Teollisuuden Voima подчеркнули, что последний запуск атомной электростанции в стране состоялся более 40 лет назад, а в Европе - около 15 лет назад.
Как сообщалось, Франция впервые за несколько десятилетий возобновляет программу строительства атомных реакторов, чтобы снизить зависимость от импортных энергоносителей.
Yle.fi

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