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Украина создаёт гарантированные мощности для импорта газа

18:00, 27 дек 2021
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Украина создаёт гарантированные мощности для импорта газа

Украина значительно усилила свою энергетическую безопасность: получила доступ к новым источникам природного газа. Среди них и СПГ-терминал в Хорватии. Подписанное накануне соглашение Оператора ГТС Украины и оператор ГТС Венгрии FGSZ позволит на треть увеличить гарантированные мощности для импорта природного газа в Украину с 1 января 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.

"Создание гарантированных мощностей для импорта из Венгрии нацелено на диверсификацию источников поставок, и, как следствие, усиление энергетической безопасности. Таким образом, Украина увеличивает гарантированные мощности почти на 30% и открывает доступ к новым источникам природного газа, в частности, СПГ-терминала на острове Крк (Хорватия)", – говорится в сообщении.
Сделка позволит физически транспортировать до 8 млн куб. м природного газа в сутки (2,9 млрд куб. м в год) из Венгрии в Украину. Вместе с имеющимися 27 млн ​​куб. м суточных мощностей из Словакии это увеличит общий объем гарантированных возможностей для импорта газа в Украину до 35 млн куб. м в сутки, что значительно усиливает энергетическую безопасность страны.
Впервые с 2014 Украина увеличивает гарантированные мощности для импорта газа из Европы. Новое соглашение заключено именно с Венгрией, из которой Украина в этом году импортировала 90% газа виртуальным реверсом. Это демонстрирует рыночный спрос на венгерско-украинский маршрут транспортировки газа, поэтому соглашение выгодно обеим сторонам, – отметил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.
По его словам, первые три месяца 2022 года операторы будут работать в тестовом режиме: ОГТСУ вместе с венгерским оператором FGSZ будут согласовывать и настраивать процессы для надежной транспортировки природного газа.
В ОГТСУ напомнили, что у Украины суммарная мощность для импорта газа из ЕС в 287,2 млн куб. м газа в сутки, из которых 252,2 млн куб. м – прерывистые мощности, что не позволяет их использовать при отсутствии транзита.
Наканануе сообщалось, что Украина резко увеличила отбор газа из ПХГ на фоне похолодания. Так, если 19 декабря было поднято 72,5 млн куб. м газа, то 20 декабря уже 83,6 млн куб. м, а 21 декабря – 98,4 млн куб. м.
Корреспондент

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