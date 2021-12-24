Что там в Гуте. Коротко про пятницу 24-го: бегство в Гуту, арест Порошенко и 10 шагов навстречу ОРДЛО

Пятница - всегда непредсказуема и прарадоксальна, как расказы О'Генри. И еще она чаще всего черна, как самая длинная ночь года. Пока все готовятся к праздникам, не очень-то обращая внимание на возню политиков, эти самые политики творя, что хотят. И эти "творения" могут в итоге стоить нам всем очень дорого.

Война с Порошенко

О подозрении ему уже сообщили. А сегодня суд принял решение задержать его для определения меры пресечения. И с возможностью залога в миллиард гривен. То есть: когда Порошенко, возвращаясь домой, окажется в украинском аэропорту, его встретят автоматчики в балаклавах и доставят... Ну, куда прикажут, туда и доставят. Миллиард у Порошенко есть и он его заплатит. Но Зеленский должен услышать мировое сообщество и украинские демократические оппозиционные голоса, которые предупреждают: это красная линия, её пересечение смертельно опасно!

Рейтинги

Социологи провели предновогодние опросы. В частности - КМИС и Центр Разумкова.

Если очень коротко, вот что получилось.

Почти 68 процентов украинцев поддерживают вступление в НАТО.

Почти 76 процентов - за вступление в ЕС.

Почти 70 процентов не хотят Зеленского на второй срок.

Почти 55 процентов уверены, что Зеленский такой же олигарх, как и Ахметов с Порошенко!

Правда, поддерживают Зеленского на возможных выборах в декабре 2-21 года - всё те же стабильные 24-27 процентов тех упрямцев, кто определился в выборе и придёт голосовать.

Побег в Гуту

Чтобы не объясняться с прессой и оппозицией за все свои художества, Зеленский сбежал в Гуту. На десять дней! Он планирует оттуда наблюдать за возмущением общественности его действиями в отношении пятого президента (Зеленский создаёт прецедент, ему тоже достанется со времсенем!). Он между оливье и черной икоркой будет наблюдать за войсками России у границ Украины. Почему-то они ему не страшны. Договорился что ли о чем-то с Путиным втихаря? Он там запишет для нас видосик. Ну, посмотрим... Советуем еще почитать комменты в соцсетях. Может, после этого новогодние вкусности окажутся, как говорится, не в коня корм...

10 шагов навстречу Донбассу

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина передала партнерам некие комплексные инициативы – 10 шагов для разблокирования мирного процесса по Донбассу. Об этом он заявил выступая перед главами иностранных дипломатических учреждений Украины на конференции послов "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства", которая проходит в Гуте Ивано-Франковской области

Их практически никто не заметил. А зря. Ермак очень старался изложить все просто и доходчиво.

Советуем отнестись серьезно и вчитаться как следует. Похоже, эти вот шаги и есть та самая долгожданная "зрада". Там не только возвращение к режиму прекращения огня, взаимное освобождение удерживаемых лиц и

открытие пунктов пропуска. Там имплементация формулы Штайнмайера, амнистия, выборы и вишенка на новогоднем торте - новый "особый" попядок в ОРДЛО.

И еще: Ермак взял на вооружение фразу: нам следует договориться с Россией!

ИнфоКава по материалам СМИ



