Мир отвечает на агрессивные заявления Кремля демонстрирацией единства

В начале декабря МИД России распространил заявление "О диалоге с США и другими странами Запада относительно выработки гарантий безопасности". В частности, Кремль хочет, чтобы запретили размещение вооружений НАТО на территории стран, которые до 1997 года не входили в это объединение. США, Британия, НАТО и ЕС отреагировали на это беспрецедентное заявление, продемонстрировав единство и твердость в отстаивании своих интересов и интересов Украины.

Соединенные Штаты Америки

США в ответ на список требований России по гарантиям безопасности в Европе, готовят собственный список, в котором перечислят действия РФ, которые вызывают обеспокоенность. Об этом сообщил на брифинге представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

По словам Прайса, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан поговорил с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Салливан сообщил ему, что США готовы обсуждать ситуацию на дипломатическом уровне по множеству каналов. Но эти обсуждения должны проходить совместно с европейскими союзниками и партнерами. Как подчеркнул представитель Госдепа США, международный порядок таков, что ни одна страна, сколь бы большой, сильной, хорошо вооруженной, имеющей ядерное оружие она ни была – не имеет права изменять границы стран меньшего размера, а также запугивать их и оказывать давление, преследуя собственные интересы.

В случае вторжения России в Украину, Байден приказал своей администрации действовать – очень быстро, а последствия возможной агрессии России выйдут за рамки всего, с чем столкнулась РФ после захвата украинских территорий в 2014 году.

"Санкции, которые мы ввели против России в 2014 году, были в основном направлены на то, чтобы сдержать среднесрочное и долгосрочное развитие конкретных российских государственных компаний, ограничив их доступ к рынкам капитала и технологиям США", – заявил представитель Белого дома.

По мнению официальных лиц США, сейчас ситуация несколько противоположна событиям 2014 года: если раньше страны Запада недооценивали решительность России, то сейчас Путин недостаточно серьезно воспринимает предупреждения о последствиях возможного вторжения в Украину.

Напомним: американский сенатор республиканец Тед Круз все же добился своего и уже до 14 января Конгресс проголосует за законопроект, который вводит жесткие санкции против "Северного потока-2".

НАТО

Стремление Украины присоединиться к Альянсу не обсуждается с Россией и компромиссов тут быть не может, заявил также генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Любой диалог с Россией должен строиться на уважении основных принципов, на которых построена европейская безопасность. Мы никогда не пойдем на компромисс по нашему праву защищать всех союзников и праву всех стран Европы, в том числе Украины, выбирать свой путь", – сказал Столтенберг.

Германия

В свете новых заявлений и действий России Германия вынуждена менять свою риторику и политику. Украина, США и даже соседи Германии по Европе давят на Шольца, требуя от него использовать газовый проект как дубинку против Путина. Руководство Германии признало, что "Северный поток-2" был крупной геополитической ошибкой, а в отношении России нужно ввести еще больше санкций прямо сейчас.

Если ранее, 17 декабря, Шольц заявлял, что смешивать воедино ситуацию в Украине и российский проект нельзя, то сейчас риторика изменилась.

По словам нового министра экономики от партии "Зеленых" Роберта Хабека, все европейские страны, кроме Германии и Австрии, всегда были против газопровода, а вопрос о введении его в эксплуатацию сейчас остается открытым и решать его нужно именно с позиции европейского права, а не только внутри немецкого. Хабек уверяет, что вопрос "Северного потока-2" и агрессия России против Украины взаимосвязаны. Потому Германия оставляет за собой право остановить эксплуатацию российского проекта.

Новый министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Россия просто не имеет права диктовать НАТО какие-то условия. Об этом она сказала, посещая немецких военных, которые сейчас размещены в Литве для быстрого реагирования на вероятную агрессию России. По мнению Ламбрехт, все требования, которые выкатил Кремль к НАТО, имеют всего одну цель – окончательно расколоть Альянс. Потому она заявила, что диалог, конечно, важен, но если Россия не понимает слов, а экономические санкции окажутся недостаточно действенными, НАТО должен быть готов к любому сценарию.

Определённо, новое правительство Олафа Шольца под давлением европейских и американских партнеров идет на некоторые непопулярные для себя решения. Но не стоит забывать, что давят на Шольца и немецкие бизнесмены, которые вложились в "Северный поток-2". Поэтому говорить о том, что судьба газопровода наконец решена – рано.

Однако, ввод СП-2 пока все же не предвидится.

В ноябре федеральное сетевое агентство объявило, что временно приостановило процедуру сертификации "Северного потока-2" между Россией и Германией. Без сертификации газ не может поставляться по трубопроводу в Германию.

Компания-оператор газопровода Nord Stream AG инициировала создание новой дочерней компании в Германии на запрос сетевого агентства: "Она объявила об этом, и мы прервали процесс сертификации", - напомнил чиновник.

"В первом полугодии решений не будет", - заявил в четверг Йохен Хоманн, которого цитирует немецкий новостной телеканал n-tv.

Британия

В британской разведке уверены, что Владимир Путин двинет войска в Украину в на канун Рождества — в Сочельник. Все дело в том, что эта дата совпадает с днем вторжения советских войск в Афганистан, рассказывает издание Daily Star, не уточняя источников.

Министерство обороны и министерство иностранных дел Великобритании отказались комментировать журналистам, какие действия последуют в случае российской интервенции.

"Нет возможности прямого военного вмешательства Великобритании, НАТО или США в случае нападения России на Украину. Наиболее вероятный вариант — дипломатические и экономические санкции", — подчеркнул британский полковник Ричард Кемп, командовавший в Афганистане контингентом британских войск.

Северная Европа

Военная активность России возле границ Украины вызывает тревогу у стран Северной Европы. Министры обороны пяти государств опасаются дестабилизирующего воздействия РФ на "общую атмосферу безопасности".

В совместном заявлении министров обороны Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции, опубликованном во вторник, 21 декабря, указывается, что они с большой озабоченностью следят за развитием событий в Украине и вокруг нее.

"Военная активность России в последнее время, особенно чрезвычайная концентрация войск у границ Украины, вызывают тревогу и могут оказать дестабилизирующее воздействие на нашу общую атмосферу безопасности", - говорится в заявлении, размещенном на сайте Минобороны Финляндии.

В документе подчеркивается, что государства Северной Европы продолжают поддерживать территориальную целостность Украины, ее суверенитет и право определять собственный внешнеполитический курс и политику безопасности без вмешательства извне.

Европейский Союз

Европейский Союз готовит полный пакет санкций против РФ на случай нового вторжения России в Украину. Об этом заявил на брифинге Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Я не могу сказать (какие конкретные санкции будут, – ред.), пока мы не достигнем соглашения. Но мы готовим полный комплект санкций", – сказал он, добавив, что ожидает консенсуса по этому вопросу.

Он также сказал, что Россия должна пойти на деэскалацию вокруг Украины и подчеркнул: страны-члены ЕС едины в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Любые агрессивные действия приведут к высокой политической и экономической цене", – предупредил Боррель Россию.

Брюссель также принял решение временно свернуть работу EUTM RCA — военно-учебной миссии в Центрально-Африканской Республике. Как признался в интервью британской The Times французский генерал Жак Ланглад де Монтгрос, причиной тому стали действия российских наемников из ЧВК "Вагнер", подконтрольной Евгению Пригожину. Проблема в том, что наемники переманивают местных бойцов, обученных инструкторами из Евросоюза. Поэтому в Брюсселе предпочли не помогать россиянам в усилении своего влияния в этой стране.

Нужно понимать: Москва оплачивает работу своих ЧВК не в полном объеме, нехватку в финансах те компенсируют за счет подозрительных бизнес-акций в странах пребывания. В том числе в ЦАР. Соответственно,решение ЕС бьет и по источникам финансирования ЧВК, и по Путину с Пригожиным. Европа хочет стереть вагнеровцев и аналогичные ЧВК с лица земли, или хотя бы ослабить их до такой степени, что Москва не сможет эффективно использовать своих гибридов за рубежом. И, конечно, же это будет только на руку Украине.

ИнфоКава по материалам СМИ