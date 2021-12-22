Новости спорта: сноуборд, баскетбол, тяжелая атлетика и лучшие спортсмены года

2021 год был вполне удачным для наших спортсменов. Но он мог бы быть и более результативным, если бы руководство страны уделяло спорту больше внимания.

Жан Беленюк – лучший

Борец греко-римского стиля, чемпион Олимпиады-2020 в Токио Жан Беленюк стал лучшим украинским спортсменом в 2021 году. Об этом сообщили в Ассоциации спортивных журналистов Украины.

"Первое место, одержав уверенную победу в общем зачете, занимает единственный чемпион Украины на Олимпиаде в Токио - борец греко-римского стиля Жан Беленюк", - говорится в сообщении.

Победителя определяли 12 членов экспертного совета. Каждый из них формировал десятку лучших. За первое место спортсмен получал 10 баллов, за второе – 9 и так далее. Всего Беленюк набрал 113 баллов.

10 лучших спортсменов по версии АСЖУ: Жан Беленюк (греко-римская борьба) – 113 баллов; Михаил Романчук (плавание) – 7; Людмила Лузан (гребли на байдарках и каноэ) – 7; Александр Усик (профессиональный бокс) – 71; Елена Костевич (стрельба) – 48; Андрей Ярмоленко (футбол) – 3; Анастасия Савчук и Марта Федина (артистическое плавание) – 32; Элина Свитолина (теннис) – 27; Дарья Билодид (дзюдо) – 26; Елена Старикова (велоспорт) – 22.

Напомним, украинец Жан Беленюк на Олимпийских Играх-2020 в Токио завоевал золото в греко-римской борьбе. В финале он победил трехкратного призера чемпионатов мира - венгра Виктора Лоринца.

Сноуборд

Как сообщает Государственный центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта (ДЦОП ЗВС), Михаил Харук получил серебряную награду в параллельном слаломе на втором этапе Кубка Европы в чешском городе Монинец.

Харук стал вторым среди более 50 участников, уступив лишь австрийцу Доминику Бургшталлеру. «Бронзу» выиграл швейцарец Себастьян Шулер. Василий Кашелюк занял 8 место. У женщин лучшей среди украинок стала Вита Боднарук – 11-я позиция.

Баскетбол

БК "Прометей" обыграл "Людвигсбург" со счетом 71:60 в заключительном матче группового этапа баскетбольной Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба ФБУ.

Не менее 10 очков набрали трое представителей Прометея — Билан (10), Харрисон (15) и Доу (17), у которого еще и 8 подборов и 6 ассистов.

Украинский клуб выиграл три матча при трех поражениях и пробился в плей-ин турнира. Соперник украинцев станет известен на следующей неделе.

Тяжелая атлетика

Украинка Алина Марущак стала абсолютной чемпионкой мира среди женщин тяжелой атлетики, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тяжелой атлетики Украины.

В столице Узбекистана, Ташкенте, в весовой категории до 81 кг в тяжелой борьбе Марущак подарила болельщикам настоящий праздник и с суммой двоеборья 248 кг оставила позади своих соперниц. Она выиграла "золото", став первой в рывке (113 кг) и в толчке (135 кг).

"Серебро" и "бронзу" завоевали представительницы Колумбии Валерия Ривас - 239 кг (105+134) и Республики Корея Сеул Ким - 238 кг (108+130).



ИнфоКава



