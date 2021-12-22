Главное за 22.12: штраф для Рошен, рак против коронавируса, жалоба на Газпром и ковидная тысяча

Обычный день. Президент Украины продолжает наступление на Порошенко, забывая о том, что Россия сосредоточила на границе с Украиной уже более 120 тысяч "штыков" и очень много военной техники. Обещание, данное Байдену, избрать, наконец, главу САП тоже не выполняется. Зато заочно арестован Дубилет...

1. ДЕЛО MH17. РОССИЯНАМ ГИРКИНУ, ДУБИНСКОМУ И ПУЛАТОВУ ПРОСЯТ ДАТЬ ПОЖИЗНЕННЫЙ СРОК. Прокурор на суде по делу MH17 считает, что все четверо обвиняемых в убийстве 298 пассажиров сбитого Boeing заслуживают пожизненного заключения. (подробнее)

2. АССОЦИАЦИЯ ГОРОДОВ УКРАИНЫ ПРОСИТ ШМЫГАЛЯ ЗАФИКСИРОВАТЬ ЦЕНУ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ. Ассоциация городов Украины обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой зафиксировать цены на электроэнергию для бюджетных учреждений и коммунальных предприятий. (подробнее)

3. ШТРАФ НА 283 МЛН ГРН. КОМПАНИИ ИЗ ГРУППЫ РОШЕН ОТРЕАГИРОВАЛИ НА РЕШЕНИЕ АМКУ. Решение о штрафе в 283 млн грн, которое АМКУ принял в отношении компаний из группы Рошен, является "безосновательным и необоснованным". Оно связано с политическим преследованием пятого президента Петра Порошенко, заявили в Интерстарч Украина. (подробнее)

4. КОРОНАВИРУС ДОГОНЯЕТ РАК СРЕДИ ПРИЧИН СМЕРТИ УКРАИНЦЕВ В 2021 ГОДУ. За январь-октябрь текущего года COVID-19 занимает третье место в Украине среди причин смерти, уступая только традиционному лидеру – сердечно-сосудистым заболеваниям, и почти догнав рак. (подробнее)

5. НАФТОГАЗ ПРОСИТ ЕВРОКОМИССИЮ ОБЯЗАТЬ ГАЗПРОМ ПРОДАТЬ ГАЗ ДЛЯ ТРАНЗИТА ЧЕРЕЗ УКРАИНУ. НАК "Нафтогаз Украины" обратился в Европейскую комиссию с жалобой на злоупотребление Газпромом доминирующим положением на европейском рынке газа. (подробнее)

6. ПОДСАНКЦИОННЫЕ КОМПАНИИ ИЗ СПИСКА СНБО НАЧАЛИ МЕНЯТЬ НАЗВАНИЯ. Сорок украинских компаний изменили свое название после введения против них санкций СНБО. Это 12% всех компаний из санкционного списка, которые не имеют права работать на территории Украины. (подробнее)

7. ВАКС ЗАОЧНО АРЕСТОВАЛ ЭКС-ГЛАВУ ПРАВЛЕНИЯ ПРИВАТБАНКА АЛЕКСАНДРА ДУБИЛЕТА. Судья-следователь ВАКС полностью удовлетворил ходатайство НАБУ и САП и 22 декабря 2021 года избрал бывшему главе ПриватБанка меру пресечения в виде содержания под стражей. (подробнее)

8. ИСПОЛЬЗОВАТЬ "КОВИДНУЮ" ТЫСЯЧУ МОЖНО В ТЕЧЕНИЕ ЧЕТЫРЕХ МЕСЯЦЕВ. Вакцинированные двумя дозами украинцы смогут потратить 1000 грн, которую получают в рамках программы єПідтримка, в течение четырех месяцев. (подробнее)

Источник: Лига.Нет