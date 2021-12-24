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"Дачный сезон": полярные медведи поселились на заброшенной метеостанции

23:30, 24 дек 2021
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"Дачный сезон": полярные медведи поселились на заброшенной метеостанции

На старой, заброшенной метеорологической станции в Чукотском море уже поселились новые хозяева - полярные медведи. 

Животных на острове Колючин сфотографировал Дмитрий Кох. Снимок с медведем в окне под названием "Дачный сезон" победил в одной из номинаций конкурса "Дикая природа" журнала "National Geographic". 

Фотоконкурс "Дикая природа" производится журналом "National Geographic" в десятый раз. Он объединяет как профессиональных фотографов, так и начинающих авторов. В этом году для участия в конкурсе было загружено более 40 тысяч работ в 16 номинациях.

Источник: УНН

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