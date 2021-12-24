Рада запретила рекламировать Айкос, потому что приравняла их к обычным сигаретам

Верховная Рада на заседании 16 декабря проголосовала за внесение изменений в некоторые законы Украины, касающиеся охраны здоровья населения от вредного влияния табака. Основной новацией документа является введение запретов на рекламу электронных сигарет (IQOS), а также на их курение в общественных местах.

К общественным местам, где запрещено курение как обычных, так и электронных сигарет, в частности, относятся помещения здравоохранения, учебных заведений, заведений ресторанного хозяйства, гостиниц, общежитий, территории детских площадок, подземных переходов, аэропортов, вокзалов и станций, на остановках маршрутных транспортных средств и др.).

Штраф за продажу е-сигарет лицам младше 18 лет составит 1020 гривен, а в случае повторного нарушения в течение года — 10200 гривен.

Дополнительно в соответствии с директивой 2014/40/ЕС вводится запрет на продажу ароматизированных вкусовых (фрукты, конфеты, ментол и др.) табачных изделий и электронных сигарет, жидкостей и заправочных контейнеров, а также так называемых «крепких» табачных изделий (в которых уровни выбросов никотина, смолы и монооксида углерода в дыму одной сигареты превышают: никотина — 1 мг, смолы — 10 мг, монооксида углерода — 10 мг).

Член Комитета Совета по вопросам здоровья нации Ольга Стефанишина добавила, что нормы по запрету ароматизированных табачных изделий удалось сохранить, несмотря на предложенные ее коллегами поправки.

«На последних секундах мне удалось сбить три очень вредных поправки! И вернуть нормы по запрету табачных изделий со вкусами и ароматами. Ведь 80% детей подростков начинают курить именно ароматизированную вкусовую электронную сигарету. Должны прекратить это — ради наших детей», — написала она в Facebook, добавив, что теперь предупреждение о последствиях курения будет комбинированным (картинка и текст) и будет занимать 65% от размера пачки изделия. Для электронных сигарет этот минимум составит 30% площади пачки.

Напомним, ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев констатировал резкий рост теневого рынка табачных изделий в Украине, но отметил, что парламент не должен нести политическую ответственность за нее, поскольку это задача правоохранительных органов.

Источник: Факты



