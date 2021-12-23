"Поддержать"
Тренды:
Новости
Пропала праздничная ёлка: её разыскивает контрразведка СБУ
Кофеин способен улучшить реакцию и остроту зрения, обнаружили ученые
Верховный суд вызывает Зеленского по поводу иска, выдвинутого против него Порошенко
Всё о том, чего, от кого и каким образом хочет Путин: "железная" логика взрослого "волкодава"
Плавучему "умному" городу не страшны наводнения и ураганы
Эпидпорог заболеваемости COVID-19 по Украине превышена более чем втрое
Заседание Кабмина: сотрудничество с ЕС в сфере ядерной безоласности, энергоэфективность, безвиз с Сейшелами
Женщинам к призыву приготовиться: юрист о нововведении, а соцсети о приколах (Дополнено)
В Британии нашли оорудия неандертальцев и кости мамонтов возрастом более 200 тысяч лет
Мир отвечает на агрессивные заявления Кремля демонстрирацией единства
Новости спорта: сноуборд, баскетбол, тяжелая атлетика и лучшие спортсмены года
Новогодний свитер для тиранозавра: В Лондонском музее накриативили
Главное за 22.12: штраф для Рошен, рак против коронавируса, жалоба на Газпром и ковидная тысяча
Зеленский "созрел": Порошенко объявлено подозрение в госизмене и создании ОПГ ИНФОГРАФИКА
Газовая удавка для Европы: цена на газ превысила $2000 из-за реверса Ямал-Европа
Все новости
Кава до сніданку

Кофеин способен улучшить реакцию и остроту зрения, обнаружили ученые

23:30, 23 дек 2021
61

Кофеин способен улучшить реакцию и остроту зрения, обнаружили ученые

Ученые обнаружили, что кофе способен улучшить реакцию и остроту зрения у людей. Острота реакции и зрения может улучшиться после употребления кофеина.

В первом исследовании, посвященном влиянию кофеина на динамические зрительные навыки, исследователи пришли к выводу, что кофеин повышает внимательность и точность обнаружения движущихся целей. Кофеин также улучшил время реакции участников.
«Многое из того, что происходит в нашей среде, движется — например, вы пытаетесь пересечь резвый перекресток в качестве пешехода или находите что-то на полке, когда вы идете по проходам продуктового магазина», — сказала доктор Кристин Далтон из школы оптомметрии и науки о зрении Ватерлоо. «Тестирование остроты зрения в динамических условиях может предоставить больше информации о наших функциональных характеристиках в этих сценариях, чем традиционные статические измерения остроты зрения».
В определенные два дня половина участников исследования принимала капсулу кофеина (4 мг/кг), а другая половина – капсулу плацебо. Посредством компьютерного теста, разработанного и утвержденного в Университете Ватерлоо, у каждого участника были измерены динамические навыки остроты зрения до и через 60 минут после приема кофеина.
Исследователи обнаружили, что участники, принимавшие капсулы с кофеином, показали значительно большую точность и высокую скорость при определении подвижных стимулов меньшего размера. Кофеин оказывает положительное влияние на обработку стимулов и принятие решений участниками. Скорость движения глаз и контрастная чувствительность, влияющие на динамическую остроту зрения, также были чувствительны к потреблению кофеина.
Источник: Аspekty

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Зеленский "созрел": Порошенко объявлено подозрение в госизмене и создании ОПГ
Зеленский "созрел": Порошенко объявлено подозрение в госизмене и создании ОПГ
Борьба с коррупцией: Зе обещаний не выполнил, считают граждане Украины
Борьба с коррупцией: Зе обещаний не выполнил, считают граждане Украины
В мире нарастает кризис: инфляция ведущих экономик достигла исторических максимумов
В мире нарастает кризис: инфляция ведущих экономик достигла исторических максимумов
Украинские домохозяйства массово устанавливают солнечные панели
Украинские домохозяйства массово устанавливают солнечные панели
Мультимедиа
Смотреть еще
Экотехнологии / Главные новости / Фото
Вчера, 22:00
Плавучему "умному" городу не страшны наводнения и ураганы
Плавучему "умному" городу не страшны наводнения и ураганы
Женщинам к призыву приготовиться: юрист о нововведении, а соцсети о приколах (Дополнено)
Женщинам к призыву приготовиться: юрист о нововведении, а соцсети о приколах (Дополнено)
В Британии нашли оорудия неандертальцев и кости мамонтов возрастом более 200 тысяч лет
В Британии нашли оорудия неандертальцев и кости мамонтов возрастом более 200 тысяч лет
Почти "Дюна" в океане: у берегов Новой Зеландии живет фантастически огромный червь
Почти "Дюна" в океане: у берегов Новой Зеландии живет фантастически огромный червь
ВСУ готовится к любым вариантам развития событий, заявляет руководство армии
ВСУ готовится к любым вариантам развития событий, заявляет руководство армии
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще