Кофеин способен улучшить реакцию и остроту зрения, обнаружили ученые

Ученые обнаружили, что кофе способен улучшить реакцию и остроту зрения у людей. Острота реакции и зрения может улучшиться после употребления кофеина.

В первом исследовании, посвященном влиянию кофеина на динамические зрительные навыки, исследователи пришли к выводу, что кофеин повышает внимательность и точность обнаружения движущихся целей. Кофеин также улучшил время реакции участников.

«Многое из того, что происходит в нашей среде, движется — например, вы пытаетесь пересечь резвый перекресток в качестве пешехода или находите что-то на полке, когда вы идете по проходам продуктового магазина», — сказала доктор Кристин Далтон из школы оптомметрии и науки о зрении Ватерлоо. «Тестирование остроты зрения в динамических условиях может предоставить больше информации о наших функциональных характеристиках в этих сценариях, чем традиционные статические измерения остроты зрения».

В определенные два дня половина участников исследования принимала капсулу кофеина (4 мг/кг), а другая половина – капсулу плацебо. Посредством компьютерного теста, разработанного и утвержденного в Университете Ватерлоо, у каждого участника были измерены динамические навыки остроты зрения до и через 60 минут после приема кофеина.

Исследователи обнаружили, что участники, принимавшие капсулы с кофеином, показали значительно большую точность и высокую скорость при определении подвижных стимулов меньшего размера. Кофеин оказывает положительное влияние на обработку стимулов и принятие решений участниками. Скорость движения глаз и контрастная чувствительность, влияющие на динамическую остроту зрения, также были чувствительны к потреблению кофеина.

Источник: Аspekty



