Новогодний свитер для тиранозавра: В Лондонском музее накриативили

Работники Музея естествознания одели тираннозавра в огромный рождественский свитер. На тематической одежде изображены различные динозавры. Об этом сообщает Laughingsquid.

Работники природоведческого музея в Лондоне украсили визитку музея-аниматронного динозавра, который теперь демонстрирует мягкий праздничный свитер.

На вязаной вещи изображены силуэты других видов динозавров: трицератопса, стегозавра, тираннозавра и диплодока.

По словам сотрудников музея, на создание свитера ушло примерно 100 часов, а все материалы праздничной одежды можно переделать.

Свитер в 12 раз тяжелее обычного. Версии с человеческим размером также можно купить в музейном магазине, чтобы помочь финансировать работу места проведения.

Напомним также, что Центр изучения фламандских примитивов запустил онлайн-музей, который позволяет смотреть картины в сверхвысоких качества.