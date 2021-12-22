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Общество / Европа / Арт и дизайн

Новогодний свитер для тиранозавра: В Лондонском музее накриативили

22:00, 22 дек 2021
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Новогодний свитер для тиранозавра: В Лондонском музее накриативили

Работники Музея естествознания одели тираннозавра в огромный рождественский свитер. На тематической одежде изображены различные динозавры. Об этом сообщает Laughingsquid.

Работники природоведческого музея в Лондоне украсили визитку музея-аниматронного динозавра, который теперь демонстрирует мягкий праздничный свитер.
На вязаной вещи изображены силуэты других видов динозавров: трицератопса, стегозавра, тираннозавра и диплодока.
По словам сотрудников музея, на создание свитера ушло примерно 100 часов, а все материалы праздничной одежды можно переделать.
Свитер в 12 раз тяжелее обычного. Версии с человеческим размером также можно купить в музейном магазине, чтобы помочь финансировать работу места проведения.
Напомним также, что Центр изучения фламандских примитивов запустил онлайн-музей, который позволяет смотреть картины в сверхвысоких качества.

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