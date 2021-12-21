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Газовая удавка для Европы: цена на газ превысила $2000 из-за реверса Ямал-Европа

20:00, 21 дек 2021
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Газовая удавка для Европы: цена на газ превысила $2000 из-за реверса Ямал-Европа

Стоимость газа на европейском рынке 21 декабря превысила $2000 за тысячу кубометров впервые в истории. Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2004 за тыс. куб. м, или €171,52 за МВт·ч, следует из данных биржи ICE.

При этом на открытии торговой сессии стоимость фьючерсов лишь только приближалась к отметке $1800. Далее было снижение до $1750, а затем цена поднялась до $1869,5. После этого начался резкий рост. 
Предыдущий рекорд был зафиксирован 6 октября, когда цена газа превысила $1970.
Газ дорожает на информации об остановке и развороте в реверс газопровода Ямал-Европа, а также падении ветрогенерации в Европе.
Накануне стало известно, что российский Газпром вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал–Европа на 21 декабря. В результате, сегодня утром физический поток газа по газопроводу в Германию остановился.
15 декабря Газпром заявил, что выполнил свои обязательства по транзиту газа через территорию Украины на 2021 год. В операторе ГТС Украины подсчитали, что Газпром в этом году прокачает в Европу наименьший объем газа за последние шесть лет.
17 декабря цены на газ выросли до $1700 за тысячу кубометров из-за отказа Газпрома бронировать суточные мощности польского участка магистрального газопровода "Ямал-Европа".
20 декабря спотовая цена газа в Европе превысила $1700 за тысячу кубометров на фоне сокращения прокачки газа Газпрома по газопроводу "Ямал-Европа" и приближению похолодания в регионе.
Источник: Лига.Нет

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