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ВВП Украины растет: Госстатистика обнародовала новые показатели

20:30, 20 дек 2021
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ВВП Украины растет: Госстатистика обнародовала новые показатели

Валовой внутренний продукт Украины в третьем квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 2,7% в годовом выражении. Об этом сообщила Государственная служба статистики на своем официальном сайте.

Согласно обнародованным данным, по сравнению с предыдущим кварталом ВВП увеличился (с учетом сезонного фактора) на 1,5%. Номинальный ВВП, по данным Госстата, составил 1,498 трлн. грн., а ВВП в расчете на одного человека – 36 145 грн.

По данным Госстата, валовой внутренний продукт Украины во втором квартале 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 5,7% в годовом выражении.

Прогнозы:
21 октября 2021 года Национальный банк пересмотрел прогноз роста реального ВВП в 2021 году, учитывая более длительный и существеннее влияние пандемии и последствия от резкого повышения цен на газ - с 3,8% до 3,1%, в 2022 году - с 4% до 3,8%.
Международный валютный фонд ухудшил оценку роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2021 году до 3,5% – по сравнению с 4% в предыдущем прогнозе.
Министерство экономики прогнозировало, что ВВП Украины по итогам года вырастет на уровне 4,1%.
В госбюджете на 2021 год заложен рост ВВП Украины на уровне 4,6%.
Реальный валовой внутренний продукт Украины в третьем квартале 2021 года увеличился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
7 декабря 2021 года Министерство экономики ухудшило прогноз по росту валового внутреннего продукта Украины в 2021 и 2022 годах.

ВВП Украины
ВВП - это макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления, использования или применения), произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.

Источник: Госстат

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