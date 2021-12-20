Пятому президенту Украины в очередной раз объявили о подозрении в госизмене

Пятому президенту Петру Порошенко объявили о подозрении в госизмене по "угольному делу". Об этом сообщили адвокат политика Илья Новиков в Facebook и пресс-служба Госбюро расследований. В ГБР пишут, что пятого президента подозревают в организации незаконной схемы покупки угля за госденьги на временно оккупированных территориях Донбасса. По версии следствия, Порошенко действовал по сговору с группой лиц, в частности с высшим руководством РФ, и способствовал деятельности террористических организаций ЛНР и ДНР.

Следствие считает, что действия Порошенко подорвали энергобезопасность Украины в 2014-15 годах, поставили энергетическую сферу в зависимость от РФ, лишили возможностей диверсификации источников поставок энергоресурсов и предоставили РФ более широкие возможности для подрывной деятельности против Украины.

Подозрение объявлено по статьям о госизмене и способствовании деятельности террористических организаций.

По словам Новикова, сегодня днем к дому Порошенко приехала "делегация из прокуратуры" и узнав, что пятый президент находится за границей, засунула в щель калитки текст подозрения и повестку на допрос на 23 декабря.

Адвокат также опубликовал фото первой страницы подозрения. Оно подписано и. о. заместителя генпрокурора Алексеем Симоненко. Новиков утверждает, что генпрокурор Ирина Венедиктова ушла во внеплановый отпуск сегодня утром, чтобы не подписывать подозрение.

Руководитель центрального штаба Евросолидарности Александр Турчинов заявил на брифинге, что Порошенко после международных встреч и короткого отпуска вернется в Украину.

Турчинов считает дело "сфабрикованным" по указанию действующего президента Владимира Зеленского. Новиков утверждает, что стратегической задачей правоохранителей было поставить рядом фамилии Порошенко и нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, который также является подозреваемым по этому делу.

Адвокат пишет, что в 2014-15 годах "речь шла о легальной и единственно на тот момент возможной поставке угля с госшахт с оккупированных территорий". Украсть там было "физически нечего и никак, поскольку уголь поставлялся по минимальной цене и шел прямо на электростанции", добавил Новиков.

8 октября по делу о закупках угля в ОРДЛО объявили о подозрении Медведчуку. Он находится под домашним арестом.

В тот же день глава СБУ Иван Баканов заявил, что в рамках расследования будет отрабатываться причастность Порошенко и бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

17 декабря ГБР заявило, что следователи пытались вручить подозрение Порошенко, однако он их проигнорировал и уехал.

После этого в Евросолидарности заявили, что Порошенко уехал в заранее запланированное "дипломатическое турне".

Источник: Лига.Нет