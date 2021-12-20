"Поддержать"
Тренды:
Новости
Газовая удавка для Европы: цена на газ превысила $2000 из-за реверса Ямал-Европа
Если бы только Россия: с Востока над миром встает зловещая глыба Китая
Скандальный суд упразднил конкурс на руководителя САП: чем руководствовались судьи
Преимущества, которые предоставляет SEO-продвижение сайтов PR
Украинские школьники поставят эксперименты на МКС: материалы доставит SpaceX
ВВП Украины растет: Госстатистика обнародовала новые показатели
Армия Украины модернизируется и развивается: новые войска, новое вооружение, новые планы
Лидеры "Люблинского треугольника" подписали совместное заявление о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО
Пятому президенту Украины в очередной раз объявили о подозрении в госизмене
В МИД Украины отреагировали на признание российским судом присутствие войск РФ на Донбассе
К Новому году "Укрзализныця" назначила новые поезда
"Северный поток-2" не будет сертифицирован в первом полугодии будущего года
Российский суд случайно проговорился о присутствии российских военных на Донбассе
Электронные сигареты в Украине приравняли к табачным изделиям
Депутаты Европарламента потребовали от России прекращения агрессии в Украине
Все новости
Политика

Пятому президенту Украины в очередной раз объявили о подозрении в госизмене

19:00, 20 дек 2021
87

Пятому президенту Украины в очередной раз объявили о подозрении в госизмене

Пятому президенту Петру Порошенко объявили о подозрении в госизмене по "угольному делу". Об этом сообщили адвокат политика Илья Новиков в Facebook и пресс-служба Госбюро расследований. В ГБР пишут, что пятого президента подозревают в организации незаконной схемы покупки угля за госденьги на временно оккупированных территориях Донбасса. По версии следствия, Порошенко действовал по сговору с группой лиц, в частности с высшим руководством РФ, и способствовал деятельности террористических организаций ЛНР и ДНР.

Следствие считает, что действия Порошенко подорвали энергобезопасность Украины в 2014-15 годах, поставили энергетическую сферу в зависимость от РФ, лишили возможностей диверсификации источников поставок энергоресурсов и предоставили РФ более широкие возможности для подрывной деятельности против Украины.

Подозрение объявлено по статьям о госизмене и способствовании деятельности террористических организаций.

По словам Новикова, сегодня днем к дому Порошенко приехала "делегация из прокуратуры" и узнав, что пятый президент находится за границей, засунула в щель калитки текст подозрения и повестку на допрос на 23 декабря.

Адвокат также опубликовал фото первой страницы подозрения. Оно подписано и. о. заместителя генпрокурора Алексеем Симоненко. Новиков утверждает, что генпрокурор Ирина Венедиктова ушла во внеплановый отпуск сегодня утром, чтобы не подписывать подозрение.

Руководитель центрального штаба Евросолидарности Александр Турчинов заявил на брифинге, что Порошенко после международных встреч и короткого отпуска вернется в Украину.

Турчинов считает дело "сфабрикованным" по указанию действующего президента Владимира Зеленского. Новиков утверждает, что стратегической задачей правоохранителей было поставить рядом фамилии Порошенко и нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, который также является подозреваемым по этому делу.

Адвокат пишет, что в 2014-15 годах "речь шла о легальной и единственно на тот момент возможной поставке угля с госшахт с оккупированных территорий". Украсть там было "физически нечего и никак, поскольку уголь поставлялся по минимальной цене и шел прямо на электростанции", добавил Новиков.

8 октября по делу о закупках угля в ОРДЛО объявили о подозрении Медведчуку. Он находится под домашним арестом.
В тот же день глава СБУ Иван Баканов заявил, что в рамках расследования будет отрабатываться причастность Порошенко и бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.
17 декабря ГБР заявило, что следователи пытались вручить подозрение Порошенко, однако он их проигнорировал и уехал.
После этого в Евросолидарности заявили, что Порошенко уехал в заранее запланированное "дипломатическое турне".

Источник: Лига.Нет

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Борьба с коррупцией: Зе обещаний не выполнил, считают граждане Украины
Борьба с коррупцией: Зе обещаний не выполнил, считают граждане Украины
В мире нарастает кризис: инфляция ведущих экономик достигла исторических максимумов
В мире нарастает кризис: инфляция ведущих экономик достигла исторических максимумов
Украинские домохозяйства массово устанавливают солнечные панели
Украинские домохозяйства массово устанавливают солнечные панели
Новый пакт между Великобританией, США и Австралией ради власти в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Новый пакт между Великобританией, США и Австралией ради власти в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Мультимедиа
Смотреть еще
Природа / Видео / Главные новости
9-12-2021, 20:30
Почти "Дюна" в океане: у берегов Новой Зеландии живет фантастически огромный червь
Почти "Дюна" в океане: у берегов Новой Зеландии живет фантастически огромный червь
ВСУ готовится к любым вариантам развития событий, заявляет руководство армии
ВСУ готовится к любым вариантам развития событий, заявляет руководство армии
Переселение в Метавселенную: виртуальную яхту продали за 650 тысяч долларов
Переселение в Метавселенную: виртуальную яхту продали за 650 тысяч долларов
"Нибулон" в Николаеве построит пять кораблей для пограничников
"Нибулон" в Николаеве построит пять кораблей для пограничников
Десятилетняя украинка стала чемпионкой мира в конкурсе балета
Десятилетняя украинка стала чемпионкой мира в конкурсе балета
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще