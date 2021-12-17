"Северный поток-2" не будет сертифицирован в первом полугодии будущего года

Ожидаемое Россией решение немецкого энергетического регулятора о полной сертификации газопровода "Северный поток 2" не будет принято в первой половине следующего года.

"В первой половине 2022 года не будет никаких решений", - сказал президент Bundesnetzagentur (BNetzA) Йохен Хоманн в отношении процесса сертификации.

Газопровод был построен для транспортировки российского газа непосредственно в Германию в обход Украины, которая в настоящее время является основным транзитным маршрутом для российских поставок. Строительство газопровода завершено уже несколько месяцев назад, но до сих пор неясно, когда начнутся поставки.

Министерство иностранных дел России на прошлой неделе заявило, что надеется, что газопровод под руководством Газпрома (GAZP.MM) получит сертификат весной.

Давление на проект усилилось в последние недели в свете дипломатической напряженности между Москвой и западными странами, вызванной в основном опасениями возможного нападения России на Украину.

Между тем, операционная компания "Северный поток 2" начала процесс создания дочерней компании в Германии, как того требует немецкое законодательство.

В прошлом месяце компания приостановила процесс сертификации, который первоначально должен был продлиться до 8 января, в ожидании создания немецкой дочерней компании в соответствии с законодательством.

Это создание было инициировано компанией Nord Stream 2. Период рассмотрения BNetzA начнется снова, как только Nord Stream AG предоставит необходимые документы.

После того, как BNetzA примет решение, оно будет направлено в Европейский Союз, который будет иметь еще два месяца на его рассмотрение, и этот срок может быть продлен еще на два месяца в случае необходимости.

Елена Бурмистрова, глава "Газпром экспорта", сказала Reuters, что "затрудняется ответить" на вопрос, когда "Северный поток 2" начнет продавать газ.

Европейский Союз, который зависит от России в поставках газа, предупредил о "беспрецедентных мерах" против страны, если она проявит дальнейшую агрессию по отношению к Украине, что может включать санкции в отношении трубопровода.

Источник: Reuters